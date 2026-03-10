Logo
Large banner

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

10.03.2026

11:33

Komentari:

0
Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу
Foto: Ustupljena fotografija

Mlada majka Ilijana Vujnić (26) iz Šipova rodila je juče, 9. marta, dva dječaka i djevojčicu, a najljepša vijest nije samo ponos porodice Vujnić, već i opštine Šipovo, koja je nakon mnogo godina dobila svoje prve trojke.

Ovu informaciju za "Nezavisne novine" potvrdio je ponosni tata Nikola (31), koji je presrećan što je sve prošlo dobro i, kako nam je rekao, majka i bebe su dobro.

Беба

Društvo

Najljepše vijesti: U Banjaluci rođene trojke!

"Jako smo uzbuđeni, još sam pod utiskom. Očekivali smo trojke, ali sada, kada su stigle bebe, osjećaj sreće je nevjerovatan. Ono što je najvažnije, i mama i bebe su dobro. Porod je protekao dobro, a bebice su rođene u osmom mjesecu i imaju dobru kilažu. Sve je od početka pod stalnim nadzorom ljekara i, hvala Bogu, sve je proteklo dobro", rekao je ponosni tata.

Mlada majka je prirodnim putem ostala trudna, a vijest da nosi trojke ih je iznenadila i veoma obradovala.

"Trudnoća je bila izazovna i Ilijana je od početka morala da miruje. Tri i po mjeseca pred porod bila je u Univerzitetskom kliničnom centru RS. Najvažnije nam je da je sve prošlo dobro. Supruga je malo iscrpljena, ali ne skida osmijeh s lica", rekao je Vujnić.

Podijeli:

Tagovi :

trojka

beba

Šipovo

Ilijana Vujnić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

beba

Svijet

Beba umrla čekajući Hitnu pomoć: Druga tragedija u manje od mjesec dana

15 h

0
Авион, лет

Srbija

Poletio avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

18 h

0
Дејана Бачко Дјевојка са крилима

Društvo

Djevojka sa krilima saopštila tužnu vijest iz bolnice: Izgubili smo našu bebu

3 d

0
beba

Svijet

Užas: Otac slučajno ubio svoju kćerku u snu

5 d

0

Više iz rubrike

"Још је у развоју, снагу не можемо процијенити, али једно је сигурно - падаће рекорди"

Društvo

"Još je u razvoju, snagu ne možemo procijeniti, ali jedno je sigurno - padaće rekordi"

31 min

0
Најљепше вијести: У Бањалуци рођене тројке!

Društvo

Najljepše vijesti: U Banjaluci rođene trojke!

3 h

0
Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

Društvo

Oglasili se iz MUP-a Srpske: Obavještenje za građane Laktaša

3 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 19. kolu ''petice''

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner