Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

Mlada majka Ilijana Vujnić (26) iz Šipova rodila je juče, 9. marta, dva dječaka i djevojčicu, a najljepša vijest nije samo ponos porodice Vujnić, već i opštine Šipovo, koja je nakon mnogo godina dobila svoje prve trojke.

Ovu informaciju za "Nezavisne novine" potvrdio je ponosni tata Nikola (31), koji je presrećan što je sve prošlo dobro i, kako nam je rekao, majka i bebe su dobro.

"Jako smo uzbuđeni, još sam pod utiskom. Očekivali smo trojke, ali sada, kada su stigle bebe, osjećaj sreće je nevjerovatan. Ono što je najvažnije, i mama i bebe su dobro. Porod je protekao dobro, a bebice su rođene u osmom mjesecu i imaju dobru kilažu. Sve je od početka pod stalnim nadzorom ljekara i, hvala Bogu, sve je proteklo dobro", rekao je ponosni tata.

Mlada majka je prirodnim putem ostala trudna, a vijest da nosi trojke ih je iznenadila i veoma obradovala.

"Trudnoća je bila izazovna i Ilijana je od početka morala da miruje. Tri i po mjeseca pred porod bila je u Univerzitetskom kliničnom centru RS. Najvažnije nam je da je sve prošlo dobro. Supruga je malo iscrpljena, ali ne skida osmijeh s lica", rekao je Vujnić.