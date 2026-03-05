Užas: Otac slučajno ubio svoju kćerku u snu

Kada se probudio, otac je djevojčicu zatekao bez daha i odmah je pozvao hitnu pomoć.

Uzrok smrti bilo je nepopravljivo oštećenje mozga usljed produženog srčanog zastoja.

Desetomjesečna djevojčica preminula je od posljedica gušenja nakon što ju je otac, prema prvim informacijama, slučajno prignječio dok su zajedno spavali u krevetu.

Tragična nesreća dogodila se u Italiji, a djevojčica je u kritičnom stanju helikopterom prevezena iz Rijetija u Rim, gde je kasnije umrla, piše L'Unione Sarda.

Prema rekonstrukciji događaja koju je ispričao otac, on i kćerka zaspali su zajedno. Tokom sna, muškarac se nehotice okrenuo i svojim tijelom pritisnuo dijete, prekinuvši mu dovod vazduha.

Kada se probudio, otac je zatekao kćerku modru i bez daha te je odmah pozvao hitnu pomoć.

Ljekari su dugo reanimirali djevojčicu, nakon čega je u teškom stanju prvo prevezena u bolnicu De Lelis u Rijetiju, a zatim helikopterom u rimsku polikliniku Đemeli.

Nažalost, nije joj bilo spasa. Produženi srčani zastoj uzrokovao je nepopravljivo oštećenje mozga te je u bolnici preminula, prenosi Indeks.