Logo
Large banner

Užas: Otac slučajno ubio svoju kćerku u snu

Autor:

ATV

05.03.2026

09:12

Komentari:

0
beba
Foto: Pixabay

Kada se probudio, otac je djevojčicu zatekao bez daha i odmah je pozvao hitnu pomoć.

Uzrok smrti bilo je nepopravljivo oštećenje mozga usljed produženog srčanog zastoja.

Desetomjesečna djevojčica preminula je od posljedica gušenja nakon što ju je otac, prema prvim informacijama, slučajno prignječio dok su zajedno spavali u krevetu.

Tragična nesreća dogodila se u Italiji, a djevojčica je u kritičnom stanju helikopterom prevezena iz Rijetija u Rim, gde je kasnije umrla, piše L'Unione Sarda.

Sloba Radanovic

Scena

Sloba Radanović poslije drame oko povratka sletio u Srbiju

Prema rekonstrukciji događaja koju je ispričao otac, on i kćerka zaspali su zajedno. Tokom sna, muškarac se nehotice okrenuo i svojim tijelom pritisnuo dijete, prekinuvši mu dovod vazduha.

Kada se probudio, otac je zatekao kćerku modru i bez daha te je odmah pozvao hitnu pomoć.

Ljekari su dugo reanimirali djevojčicu, nakon čega je u teškom stanju prvo prevezena u bolnicu De Lelis u Rijetiju, a zatim helikopterom u rimsku polikliniku Đemeli.

Nažalost, nije joj bilo spasa. Produženi srčani zastoj uzrokovao je nepopravljivo oštećenje mozga te je u bolnici preminula, prenosi Indeks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

ubijena beba

Italija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Слоба Радановић послије драме око повратка слетио у Србију

Scena

Sloba Radanović poslije drame oko povratka sletio u Srbiju

3 h

0
Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат

Svijet

Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

3 h

0
Ораси-орах

Zdravlje

Kako šaka oraha može da spasi srce?

3 h

0
Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост

Savjeti

Dodajte samo jednu kašičicu ovog praha u jutarnju kafu: Briše nadutost

4 h

0

Više iz rubrike

Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат

Svijet

Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Iran negira da je ispalio raketu na Tursku

4 h

0
Авион, лет

Svijet

Za danas planiran let sa državljanima BiH iz Dubaija

4 h

0
ф-15 авион

Svijet

Oboreni iranski bombarderi neposredno pred napad na američku bazu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner