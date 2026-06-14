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Dragan Čović od utorka na čelu Doma naroda

Autor:

ATV
14.06.2026 21:26

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Предсједник ХЗД-а Драган Човић
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović u utorak, 16. juna, preuzeće predsjedavanje ovim domom, u okviru redovne rotacije.

Tim povodom, Čović će istog dana u 12.00 časova održati tradicionalno "druženje uz kafu" sa predstavnicima medija, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Ovo je posljednja rotacija na čelu Doma naroda u ovom mandatu, a Čović će na mjestu predsjedavajućeg zamijeniti Kemala Ademovića.

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Dragan Čović

Dom naroda

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