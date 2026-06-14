Cvijanović: Na važnim adresama, sa važnim kontaktima u pravo vrijeme

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je u Sjedinjenim Američkim Državama imala priliku da razgovara na važnim adresama na kojima je iznosila stavove Republike Srpske, istakavši da je u politici potrebno razumijevanje.

Cvijanovićeva je istakla da je lakše razgovarati sa ljudima koji su administraciji Donalda Trampa u odnosu na prethodne administracije.

"Sjajni su svi sagovornici i posebno me raduje da je sada nastupio potpuno drugačiji ambijent kada odlazite u Ameriku i zbog toga možete da pričate slobodnije i na način da vas neko uvažava i želi da čuje vaše stavove", rekla je Cvijanovićeva za RTS.

Dodala je i da se ne slažu u svemu, ali su saglasni o bazičnim stvarima koje su važne za nas koji živimo u Srpskoj ili Srbiji.

"Osjeti se ta borba za očuvanje ljudskog, porodičnog, tradicionalnog, i lako vam je da nađete sagovornike koji dijele te vrijednosti i prepoznaju koliko je važno da se očuvaju", rekla je ona.

Istakla je i da je drugi čovjek Stejt departmenta Kristofer Landau, sa kojim je razgovarala u Vašingtonu, sjajan gospodin sa kojim je imala priliku da više puta vodi razgovore.

"Landau je rekao da žele da imaju normalan, racionalan pristup prema svima, da ne žele da pokazuju preferencije prema bilo kome, da poštuju i srpski narod kao i druge i da to treba da se odrazi kroz njihovu politiku", rekla je Cvijanovićeva.

On je dodala da ga cijeni zbog toga jer sve što je rekao sve se i desilo.

"Očito je da je ova administracija naumila da narodima na ovim prostorima priđe na izbalansiran korektan način i to je bila naša šansa. Mi smo radili na način da će doći ta šansa i da je mi moramo ščepati i iskoristiti", istakla je Cvijanovićeva i podsjetila govor Landaua povodom 30 godina od Dejtonskog sporazuma.

Ona je dodala da se mnogo stvari poklapalo sa onim što su ideje Republike Srpske i njenih predstavnika koji obavljaju važne pozicije.

Ukazala je da je to bio početak jednog razumijevanja koje je neophodno u politici.

"Braniti tvrdoglavo greške znači da niste sposobni da razumijete na koji način treba da gradite odnose. Ja tu vidim razliku sa ovom administracijom. Mislim da oni tačno znaju na koji način treba graditi te odnose", dodala je Cvijanovićeva.

Naglasila je da su jasno rekli da im je prioritet ekonomska saradnja i da neće da tutorišu, ali da očekuju partnerski odnos.

Naglasila je i da su zvaničnici Republike Srpske javno govorili da stoje uz politiku Donalda Trampa.

"Prepoznali smo ono što su konzervativne vrijednosti, ono šta treba da ozdravi jedno društvo, međunarodne odnose, vid‌jeli smo šanse u toj administraciji, a i Srbi koji žive u Americi su podržali tu stranu", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da su zvaničnici Srpske tražili dobre prijatelje, pisali pisma, radili punom parom, ali da u tome nema ničega misterioznog.

Naglasila je da se može reći i da se drži diskrecije kao dobre diplomatske prakse, ali i da ne želi da govori unaprijed dok ne bude sigurna u nešto.

Cvijanovićeva je rekla da skidanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske nije bila tajna operacija, da su za to znali.

"Niko to nije očekivao, a nismo pričali o tome", navela je Cvijanovićeva i dodala da je tada bila u Parizu, sa druga dva člana Predsjedništva i da joj je skidanje sankcija čestitao francuski predsjednik Emanuel Makron.

Ona je rekla i da je od drugih diplomata u Stejt departmentu čula da se nije desilo da u jednom potezu bude skinuto 50 lica sa liste sankcija.

Odlični odnosi Srpske i Izraela, ulagati u buduće prijateljstvo

Cvijanović poručila da je međusobni odnos Republike Srpske i Izraela odličan dugi niz godina, te da je raduje da je prepoznata potreba da se ulaže u nešto što je buduće prijateljstvo.

Cvijanovićeva je ukazala na to da je do potvrde dobrih odnosa Srpske i Izraela došlo kada je Republika Srpska u Savjetu bezbjednosti UN stavila veto na odluku BiH da prizna Palestinu kao državu.

Prema njenim riječima, presudan je bio taj glas, tada je došlo do te potvrde odnosa koji su građeni prije toga, ali je tada definitivno došlo do ekspanzije, intenziteta.

"Imali smo dobru bazu, tradicionalno nešto što nas vezuje sa jevrejskim narodom i prepoznali smo to kao vrijeme stradanja, ali imamo i vrijeme budućnosti u koje treba da ulažemo", naglasila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o funkciji koju obavlja i okruženju u kojem to čini, Cvijanovićeva je navela da definitivno poznaje ono što se kolokvijalno zove "sarajevski milje".

"Razumijem taj mentalitet, imala sam svijest o tom ambijentu i taj politički ambijent je danas drugačiji nego što je bio prije 15, 20 godina, on se usložnjava i postaje gori", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da može da prepozna neke stvari i da zna da kada neko kaže da nešto neće biti znate da će to sigurno biti, jer prepoznajete tu karakternu osobinu u toj političkoj dimenziji.

Govoreći o predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, Cvijanovićeva je istakla da je Dodik aktivan čovjek, koji svoje aktivnosti pokazuje na poseban liderski način.

Na podsjećanje da je na obilježavanju 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma ogrnula kožnu pilotsku jaknu i na konstataciju da se već tada moglo zaključiti da Srpska dobija američki plašt, Cvijanovićeva je rekla da pretpostavlja da su jaknu dobili i drugi gosti, a da je Srpska definitivno dobila most preko koga može da pređe da bi iskomunicirali neke stvari

"Nikada nisam ni u Americi ni na nekom drugom mjestu koristila to vrijeme da napackam nekog drugog ili da koristim to vrijeme za nešto što bi bilo protiv Federacije BiH kao drugog entiteta i nekog drugog naroda", rekla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o gasnom aranžmanu sa Rusijom, Cvijanovićeva je rekla da je najveći korisnik tog gasa FBiH, odnosno Kanton Sarajevo, te da je Federacija na neki način profitirala od toga što je Republika Srpska ranije ispregovarala.

Srpska i Srbija na dobrom putu

Republika Srpska i Srbija su na dobrom putu, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Znam to", istakla je Cvijanovićeva.

Naglasila je da je velika odgovornost kada mora da provede određene stvari, da dogovara u ime cijele jedne politike, ali da se nije plašila.

Ona je istakla da iza onoga šta je Republika Srpske stoje ljudi Republike Srpske.

"Ja sam čovjek Republike Srpske kao što je i Milorad Dodik. Dobro je imati prijatelje u svijetu koji vam mogu pomoću da odradite politički posao ili da mjesto u kojem živite učiniti boljim, prosperitetnijim", rekla je Cvijanovićeva za RTS.

Ona je navela da su joj, dok je Džozef Bajden bio predsjednik SAD, nudili da kaže da se ne slaže sa Dodikom, istakavši da su to nemoralne i nečasne ponude, koje je prenijela Dodiku.

"Mi smo veliki tim na čijem je čelu Milorad Dodik i tu nema nikakvih prodaja, iskakanja", naglasila je Cvijanovićeva, prenosi Srna.