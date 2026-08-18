"Banjaluka može ostati bez vode"

O problemu snabdjevanja Banjaluke govorio je i Milan Mazalica, bivši direktor Vodovoda.

"Ovo ljeto je dugo ljeto, toplo ljeto,a za cjevovode je neugodno i niska temperatura i visoka temperatura. Nešto što je zadesilo Bijeljinu, nadam se da Banjaluku neće, ima veliku količinu azbestnih cijevi, a ona kad puca puca po šavovima. Vidjeli ste u Bijeljini to je kao fabrika vode", rekao je Milan Mazalica, direktor 'Vodovod' a.d. Banjaluka 2003-2013. godine.

Prema riječima sadašnjeg direktora Vodovoda u Banjaluci, Radovana Majkića potreban je novac kako bi se cjevovod zamijenili i na taj način smanjili gubici vode.

"Gradski problem je problem vodosnabdijevanja, znači moramo svi zajedno da tražimo ta sredstva. Grad je raspoložen da pomogne vodovodu. Ove godine nije izdvojeno ništa što se tiče nas. Gard je isfinansirao 10 miliona KM, što se tiče ovog cjevovoda, a tu osam i po miliona za cjevovod i milina i po za hidraulički model. Takođe u zadnjih pet godina, grad je uložio 300 km mreže", kaže Majkić.

Prema riječima Milana Mazalice, ljudi kukaju, zovu, ima vode nema vode te da je sistemski potrebno riješiti pitanje vodosnabdijevanja u Banjaluci.

Grad Banjaluka bez vode

"I ja sam zabrinut i više nego zabrinut, zato što bolje sistem poznajem i grad može ostati bez vode u koliko u krajnjem vremenskom periodu nešto značajno ne uradimo. To mora država da uđe, grad da pomogne da ove probleme riješimo. Jedna pumpa koji je kapacitet te pumpe 15 litara, ona ako ode grad ostaje bez vode" kaže Majkić i dodaje da je sistem, koji je urađen, F700 predstavlja istorijski projekat.