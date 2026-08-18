Bitno: Voda u Banjaluci i stanje vodovodne mreže

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o vodi u Banjaluci i stanju vodovodne mreže.
Govorićemo kapacitetima i ulaganjima, o kvarovima i održavanju, o upravljanju i sve većim potrebama grada za osnovnom ljudskom potrebom.
Jesmo li bliže tome da cijeli grad ima vodu ili da nema vode u cijelom gradu?
Šta rješava novi cjevovod do Tunjica, a koja naselja će se načekati konačnog rješenja?
Za 'Bitno' govore: Radovan Majkić, direktor 'Vodovod' a.d. Banjaluka, Milan Mazalica, direktor 'Vodovod' a.d. Banjaluka 2003-2013. god. i Nedeljko Sudar, ekspert hidrotehničke struke, direktor 'Zavoda za vodoprivredu' d.o.o. Bijeljina.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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