Bitno: Voda u Banjaluci i stanje vodovodne mreže

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o vodi u Banjaluci i stanju vodovodne mreže.

Govorićemo kapacitetima i ulaganjima, o kvarovima i održavanju, o upravljanju i sve većim potrebama grada za osnovnom ljudskom potrebom.

Jesmo li bliže tome da cijeli grad ima vodu ili da nema vode u cijelom gradu?

Šta rješava novi cjevovod do Tunjica, a koja naselja će se načekati konačnog rješenja?

Za 'Bitno' govore: Radovan Majkić, direktor 'Vodovod' a.d. Banjaluka, Milan Mazalica, direktor 'Vodovod' a.d. Banjaluka 2003-2013. god. i Nedeljko Sudar, ekspert hidrotehničke struke, direktor 'Zavoda za vodoprivredu' d.o.o. Bijeljina.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.