Važno: Rad i funkcionisanje Memorijalnog centra u Potočarima

Izvor:
ATV
'Važno' večeras u 21 čas i 21 minut o radu i funkcionisanju Memorijalnog centra u Potočarima.
Gdje je novac koji je godinama dobijao ovaj Centar?
Za 'Važno' govore: Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice i Ljubinko Mitrović, profesor krivičnog prava.
'Važno', novi format u našem programu, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.
Emisiju 'Važno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Važno' ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.
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