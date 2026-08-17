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Važno: Rad i funkcionisanje Memorijalnog centra u Potočarima

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Izvor:

ATV

17.08.2026 16:30
Важно: Рад и функционисање Меморијалног центра у Поточарима
Foto: atv

'Važno' večeras u 21 čas i 21 minut o radu i funkcionisanju Memorijalnog centra u Potočarima.

Gd‌je je novac koji je godinama dobijao ovaj Centar?


Za 'Važno' govore: Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice i Ljubinko Mitrović, profesor krivičnog prava.

'Važno', novi format u našem programu, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.

Emisiju 'Važno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Važno' ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.


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važno

Dejan Rauš

ATV

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