Važno: Rad i funkcionisanje Memorijalnog centra u Potočarima

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Foto: atv

'Važno' večeras u 21 čas i 21 minut o radu i funkcionisanju Memorijalnog centra u Potočarima.

Gd‌je je novac koji je godinama dobijao ovaj Centar?

Za 'Važno' govore: Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice i Ljubinko Mitrović, profesor krivičnog prava. 'Važno', novi format u našem programu, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja. Emisiju 'Važno' uređuje i vodi Dejan Rauš. 'Važno' ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.



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