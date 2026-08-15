Novi formati u našem programu od ponedjeljka

Od ponedjeljka, 17. avgusta na ATV-a počinju sezone novih emisija u domaćoj produkciji, koje će kao i do sada otvoriti zanimljive priče iz svijeta politike, ekonomije i privrede, sporta, te otkriti priče ljudi iz cijele Srpske.

Pored emisije 'Bitno', koju možete pratiti od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta, a koja otvara teme iz svih oblasti društva, ponedjeljkom u istom terminu donosimo emisiju 'Važno', koja će progovoriti o najvažnijim temama i ponuditi rješenja za probleme kroz razgovor sa odabranim sagovornicima.

Utorkom u 20 časova i 10 minuta ne propustite pregled vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa, uz osvrt stručnjaka, te informacije o stanju na tržištu zlata, nafte i berze, a sve to potpisuje naša urednica i voditeljka Marijana Iveljić.

Srijedom od 20 časova i 30 minuta očekuje vas nešto drugačiji pregled sedmice uz našeg Predraga Ćurkovića i emisiju 'Bez plana'.

Četvrtak od 20 časova i 10 minuta rezervisan je za geopolitiku – 'Na globalnom planu' progovoriće o političkim odnosima na globalnom nivou – naša Ines Đanković otkriće zakulisne radnje svjetske politike.

Naravno, dobro poznati formati i dalje su dio naše jesenje programske šeme – emisiju 'U prvom planu' urednice i voditeljke Dragane Rajić, u novoj šemi možete pratiti ponedjeljkom u 20 časova i 10 minuta, emisiju 'Narod priča sa Biljanom Stokić', u kojoj otkrivamo autentične priče ljudi iz cijele Srpske subotom u 18 časova, 'Agrar' sa najaktuelnijim informacijama iz svijeta poljoprivrede i pričama vrijednih domaćina nedjeljom u 8 časova koje donosi naša Zorica Petković, te pregled aktuelnih energo tema u našem 'Energo klubu', koje svake nedjelje od 18 časova i 20 minuta izdvajaju Bojan Nosović i Teodogra Bjelogrlić.

Ne mijenjate kanal, i ne propustite i jutarnji program 'ATV Jutro' radnim danom od 7 časova i vikendom od 8 časova i 30 minuta, popodnevni magazin 'Centar dana'radnim danom od 17 časova i 10 minta, kao i vikend jutarnji program 'Tvoje dobro jutro', subotom i nedjeljom od 8 časova i 30 minuta, te 'Centralne vijesti' i 'ATV Sport' i od ponedjeljka do nedjelje u 19 časova.