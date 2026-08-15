U Grčkoj crveno upozorenje zbog opasnosti od širenja šumskih požara

Grčke vlasti potvrdile su danas da će u nedjelju biti na snazi crveno upozorenje zbog opasnosti od širenja šumskih požara, a nadležni su izdali upozorenje četvrtog stepena (veoma visok rizik) za oblast Atike (uključujući ostrvo Kitiru), regione Beotije i Evije (uključujući Skiros), Kiklade i Krit.

Crveno upozorenje nalaže punu mobilizaciju nadležnih službi i opreme za vanredne situacije, kao i obavezu lokalnih i regionalnih vlasti da aktiviraju tijela za koordinaciju u vanrednim situacijama i pripreme se za moguće šumske požare, prenosi portal Katimerini.

Nacionalna meteorološka služba prognozirala je uglavnom vedro vrijeme, uz sjeverni vjetar jačine šest do sedam stepeni po Boforovoj skali na Egejskom moru, dok se u istočnoj Grčkoj očekuju lokalno jači udari vjetra.

Svijet Rusi objavili spisak meta

Jak vjetar zadržaće se i u ponedjeljak, naročito na Egejskom moru, dok će temperature ostati uglavnom nepromijenjene, a u planinskim predjelima mogući su mjestimični pljuskovi i sa povremenim grmljavinama.

Nadležni su pozvali stanovnike i turiste na oprez i apelovali da se izbjegavaju aktivnosti koje bi mogle da izazovu požare s obzirom da se nastavlja talas visokih temperatura, suvog vremena i snažnog vjetra.

(Tanjug)