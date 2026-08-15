Spriječen novi pokušaj ilegalnog prelaska migranata u Seutu

Marokanske snage bezbjednosti spriječile su danas pokušaj više stotina migranata, uglavnom podsaharskih Afrikanaca, da ilegalno pređu granicu i uđu u španski grad, eksklavu Seutu.

Zahvaljujući intervenciji marokanskih snaga bezbjednosti, situacija je ostala mirna na španskoj granici između Seute i Maroka, koja je u stanju visoke pripravnosti sa jakim prisustvom snaga bezbjednosti, prenosi španska novinska agencija EFE.

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Marokanski bezbjednosni izvori su potvrdili da se incident dogodio u planinskom području izvan pograničnog grada Kastiljehosa, jugozapadno od Seute.

Prema istim izvorima, pripadnici marokanskih snaga bezbjednosti su rastjerali migrante koji su se našli u tom području.

Kontrolni punktovi ostaju na mjestu na glavnim pristupnim putevima ka Kastiljehosu, posebno onima koji dolaze iz Tetuana i Tangera.

Tokom ranog jutra, intenzivirani su napori nadzora u blizini granice sa Seutom, kako na kopnu tako i na moru, uz intervenciju glisera i dronova marokanske Kraljevske mornarice.

Sedamnaestogodišnja migrantkinja, jedna od rijetkih koje su uspjele da stignu do grada, izjavila je za EFE da je u Kastiljehos stigla iz Tetuana tokom noći.

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Ona je potvrdila da je putovala autobusom koji je zaustavljan na tri kontrolna punkta na 35 kilometara dugom putu između dva grada.

Prema zvaničnim podacima između 40.000 i 60.000 migranata pokušalo je 30. i 31. jula da uđe u Seutu, a prema podacima humanitarnih organizacija, tom prilikom je poginula najmanje 141 osoba.

(Tanjug)