Vozač autobusa herojskim potezom spasio živote mladih srpskih turista

Autor:ATV redakcija
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Prema nezvaničnim saznanjima, vozač autobusa srpske agencije "Go 2 Travelling", koji je sletio jutros oko 3 sata sa puta u Bugarskoj, imao je nezgodu zbog bahatosti drugog vozača.
Autobus se vraćao iz Kušadasija za Srbiju, a u njemu su bili uglavnom mladi putnici koji su spavali.
Prema nezvaničnim informacijama od svjedoka sa lica mjesta, vozač srpskog autobusa se kretao auto-putem na propisan način, kada je došlo do opasnosti, i to na oko 150 kilometara od Sofije.
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- Vidio sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je isjekao, ali nisam siguran kako, pa je vozač autobusa uočio veliku opasnost po sebe i mlade putnike, koje je vozio, i odmah je skrenuo u jarak, kako bi izbjegao direktan sudar sa automobilom, koji bi vjerovatno prošao sa teškim posljedicama, tako da se može reći da je dobro procijenio situaciju i na vrijeme spasio život mladima - rekao je očevidac sa mjesta nesreće.
Očekuje se saopštenje nadležnih organa o zvaničnim okolnostima nesreće, a nekoliko mladih turista iz Srbije je ugruvano nakon udesa, ali nema težih povreda.
(Kurir)
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