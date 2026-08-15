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Vozač autobusa herojskim potezom spasio živote mladih srpskih turista

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 12:12

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Prema nezvaničnim saznanjima, vozač autobusa srpske agencije "Go 2 Travelling", koji je sletio jutros oko 3 sata sa puta u Bugarskoj, imao je nezgodu zbog bahatosti drugog vozača.

Autobus se vraćao iz Kušadasija za Srbiju, a u njemu su bili uglavnom mladi putnici koji su spavali.

Prema nezvaničnim informacijama od svjedoka sa lica mjesta, vozač srpskog autobusa se kretao auto-putem na propisan način, kada je došlo do opasnosti, i to na oko 150 kilometara od Sofije.

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- Vidio sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je isjekao, ali nisam siguran kako, pa je vozač autobusa uočio veliku opasnost po sebe i mlade putnike, koje je vozio, i odmah je skrenuo u jarak, kako bi izbjegao direktan sudar sa automobilom, koji bi vjerovatno prošao sa teškim posljedicama, tako da se može reći da je dobro procijenio situaciju i na vrijeme spasio život mladima - rekao je očevidac sa mjesta nesreće.

Očekuje se saopštenje nadležnih organa o zvaničnim okolnostima nesreće, a nekoliko mladih turista iz Srbije je ugruvano nakon udesa, ali nema težih povreda.

(Kurir)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Bugarska

turisti

autobus

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