Djevojčicu ujela mačka, četiri mjeseca kasnije joj pozlilo: Bore joj se za život

U turskom gradu Dijarbakiru, četvorogodišnja djevojčica N. K, koju je prije četiri mjeseca ujela ulična mačka, intubirana je u bolnici u koju je prebačena nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo.

Nakon što je test pokazao da je djevojčica pozitivna na bjesnilo, u tom području su uvedene mjere karantina, dok su životinje u naselju vakcinisane, a gradske službe su počele sa sakupljanjem mačaka i pasa lutalica.

Prema dostupnim informacijama, prije oko četiri mjeseca u ruralnom naselju Bujukadi u okrugu Sur, mačka lutalica je na ulici ujela četvorogodišnju djevojčicu N. K. za usnu. Kada je majka čula djevojčicu kako plače i upitala je šta se dogodilo, dijete je reklo da ju je ujela mačka, nakon čega ju je porodica odvela u bolnicu.

Nakon pregleda, djevojčica je puštena kući. Međutim, mjesecima kasnije, ponovo joj je pozlilo. Nakon što je porodica objasnila šta se ranije dogodilo, dijete je hitno prebačeno u Dječju bolnicu Dangkapi, gdje je stavljeno pod ljekarski nadzor. Pošto joj se stanje naglo pogoršalo, djevojčica je intubirana.

Pokrajinska direkcija za poljoprivredu i šumarstvo, zajedno sa nadležnim institucijama, pokrenula je istragu o ovom slučaju.

Analize uzetih uzoraka potvrdile su da je riječ o bjesnilu. U naselju je sprovedena vakcinacija životinja, a opštinske ekipe su započele akciju sakupljanja mačaka i pasa lutalica, prenosi Kurir.