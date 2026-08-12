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Zbog čega se javlja neodoljiva želja za slatkišima: Tijelo šalje signal

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 15:21

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Колачи Торта
Foto: pexels/Joaquin Egea

Neodoljiva želja za slatkišima može se javiti u bilo koje doba dana, pa se mnogi ljudi pitaju zašto im se to dešava. Ako osjećate želju za slatkišima, čak i poslije ručka, to je signal da organizmu fale neke hranljive materije.

Smatram da se želja za slatkišima javlja kada tijelu treba brzo povećanje energije – kaže dijetolog Ali Bendijer.

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– To se može javiti kao rezultat nedovoljnog unosa hranljivih materija koje tijelu daju energiju ili zbog malo sna – dodaje.

Manjak vitamina i minerala

Stručnjaci su se takođe složili da potreba za slatkim može ukazivati ​​na nedostatak esencijalnih nutrijenata, kao što su hrom, magnezijum, cink, vitamini B, proteini i zdrave masti.

„Proteini i masti pružaju stabilan i trajan izvor energije“, objašnjava dr Sara Olsevski.

Ova 4 znaka upućuju na nedostatak osnovnih hranljivih materija u organizmu:

Nedostatak magnezijuma

Ako vaša potreba za slatkišima obično završi tako što pojedete čokoladu, možda imate nizak nivo magnezijuma, kaže dijetolog.

Nedostatak vitamina B

Nedostatak vitamina B je još jedan skriveni signal koji stoji iza potrebe za šećerom. Vitamini B1, B7 i B12 su ključni za metabolizam glukoze. Ako imate nizak nivo vitamina B, vaše telo može imati problema s razgradnjom glukoze za proizvodnju energije, zbog čega možete imati potrebu za više šećera, piše NajŽena.

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Nedostatak cinka

– Cink je ključna hranljiva materija koja igra mnoge uloge u organizmu, uključujući pomoć varenju, radu živaca i metabolizmu energije – kaže dijetolog. Kada je nivo cinka nizak, to može dovesti do disfunkcije metabolizma, što može podstaći želju za hranom. Uključite više hrane bogate cinkom u svoju ishranu (sočivo, spanać, sjemenke bundeve, indijski orah).

Nedostatak hroma

Bitan mineral koji igra ulogu u metabolizmu glukoze i proizvodnji energije. „Kada je nivo hroma mali, sposobnost tela da efikasno koristi glukozu iz hrane je smanjena, što može dovesti do fluktuacija u nivou šećera u krvi . To može izazvati želju za šećerom jer telo pokušava da nadoknadi energiju. Umjesto da pojedete neki slatkiš, uzmite hranu bogatu hromom (brokoli, sok od grožđa, bijeli luk, krompir).

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Tagovi :

slatkiši

zdravlje

vitamini

želja za slatkišima

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