Penzioner ostao bez 120.000 evra zbog prevare sa kriptovalutama

I pored višekratnih upozorenja nadležnih organa i medija, građani i dalje nasedaju na lažne ponude za trgovinu kriptovalutama. Najnovija žrtva ove bezdušne prevare je 75-godišnjak iz Orahovice, koji je ožalošćen ostao bez čak 120.000 evra.

Kako je saopštila policija, sve je počelo sredinom jula kada se penzioner javio na oglas za ulaganje u kriptovalute. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke sa bankovne kartice, sa koje mu je odmah skinut početni ulog od 200 evra.

Nakon toga, u igru ulazi lažni predstavnik investicione kompanije koji ga je uvjerio da njegovo ulaganje ostvaruje ogromnu dobit, nagovarajući ga na sve veće uplate:

Predaja gotovine "na ruke": Žrtva je na svojoj kućnoj adresi u dva navrata nepoznatom muškarcu lično predala ukupno 80.000 evra u kešu, za šta su mu izdate lažne potvrde.

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Uplate za "poreze i naknade": Preostalih 40.000 evra uplatio je na bankovne račune na ime izmišljenih troškova poreza i naknada za navodnu isplatu ostvarene dobiti.

Kada je shvatio da od isplaćene dobiti nema ništa, a da je ukupno uplatio 120.000 evra, 75-godišnjak je slučaj prijavio policiji, koja trenutno sprovodi kriminalističku istragu.

Policijsko upozorenje građanima:

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske apeluju na sve građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu.

Ne dijelite lične podatke: Nikada ne šaljite podatke o bankovnim karticama nenamenskim i neprovjerenim platformama.

Sumnjajte na "hitne" uplate: Čim vas neko pritiska da hitno predate novac ili platite izmišljene poreze, radi se o prevari.

Prijavite policiji: Pri svakoj sumnji na zloupotrebu, odmah se obratite najbližoj policijskoj stanici, prenosi Dnevnik.hr.