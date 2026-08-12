U sudaru poginuo vozač automobila: Tri osobe povrijeđene

Jedno lice je poginulo, a tri su povrijeđena u direktnom sudaru automobila "golf" i kombija "opel" u Ceriku na magistralnom putu Tuzla-Orašje, rečeno je iz Policije Brčko distrikta.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 8.30 časova.

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Portparol Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Brčko" Salih Ibrahimbegović rekao je Srni da je vozač automobila sa teškim povredama opasnim po život odmah prevezen na Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su trojica putnika iz kombija zadržana na liječenju u brčanskoj bolnici.

Za vrijeme uviđaja koji su izvršili pripadnici policije Brčko distrikta saobraćaj je bio obustavljen, što je stvorilo kilometarske kolone iz pravca Tuzle, Orašja i Brčkog.