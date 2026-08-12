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Vlasnik ih ostavio bez hrane i vode, tele danima bilo uz svoju uginulu majku

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 16:53

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Крава
Foto: pexels/ Octavian Iordache

Udruženje "Prijatelji životinja" podnijelo je krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru protiv vlasnika koji je kravu i tele mjesecima ostavljao bez hrane i vode na ekstremnim vrućinama.

Nesavjesno ponašanje vlasnika dovelo je do smrti krave, dok je preplašeno tele danima ostalo uz njeno mrtvo tijelo

Prijava je podnesena zbog krivičnih djela mučenja i napuštanja životinja, a iz udruženja upozoravaju da ovakav čin brutalnog zanemarivanja zahtijeva hitnu istragu, ali i utvrđivanje odgovornosti veterinarske inspekcije koja nije reagovala na vrijeme.

Preplašeno tele spasavao savjesni građanin

Prema dostupnim informacijama, nesrećne životinje su gotovo mjesec dana lutale na otvorenom bez ikakvog nadzora i pristupa pitkoj vodi po visokim ljetnim temperaturama. Iscrpljena krava je na kraju uginula, a njeno tijelo je ostavljeno da se raspada još najmanje nedelju dana.

Za to vrijeme, preplašeno i traumatizovano tele nije se odvajalo od mrtve majke. Život mu je spasio savjesni građanin koji mu je donosio hranu i vodu, dok su nadležne institucije zakazale. Tele je zbrinuto tek nakon snažnog pritiska javnosti i medija.

Vlasniku prijeti do dvije godine zatvora

Iz udruženja ističu da je napuštanje životinja kažnjivo zatvorskom kaznom do jedne godine, ali s obzirom na to da je uskraćivanjem vode i brige prouzrokovana smrt životinje, vlasniku prijeti i do dvije godine zatvora.

Od tužilaštva se traži:

Hitna istraga: Utvrđivanje identiteta vlasnika preko identifikacionih oznaka i Jedinstvenog registra domaćih životinja.

Službena dokumentacija: Uviđaj o postupanju policije i inspekcija, kao i izvještaj o obdukciji krave i zdravstvenom stanju teleta.

Maksimalna kazna: Adekvatan sudski epilog koji bi poslužio kao upozorenje.

"I ovaj put inspekcija je reagovala tek kada je za životinju bilo prekasno. To je nedopustivo!", poručuju iz udruženja i apeluju na osnivanje specijalizovane inspekcije za zaštitu životinja koja bi omogućila brže i efikasnije reakcije na prijave građana, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

krava

životinja

Krivična prijava

Zadar

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