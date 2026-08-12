Užas u Zagrebu: Pakistanac silovao Nepalku, držao je zaključanu 20 sati

Državljanin Pakistana M. Š. (38), koji se od 2004. godine nalazi na teritoriji Evropske unije i koji je veliki dio tog vremena proveo u zatvorima, u Hrvatskoj je dočekao i svoju drugu presudu za silovanje.

Nakon što je odslužio prvu kaznu, uprkos nastojanju hrvatskog MUP-a, nije na vrijeme deportovan iz zemlje jer je ponovo zatražio azil.

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Tako je, kao korisnik Prihvatilišta Porin, gdje je počinio prvi zločin, ponovo završio na slobodi i počinio još teže krivično djelo.

Kako prenosi Jutarnji list, Mohamad Š., koji tvrdi da nije završio školu i da ne zna da čita i piše, ali da zna da radi na građevini, nepravosnažno je osuđen na šest i po godina zatvora zbog silovanja državljanke Nepala koju je prethodno držao zarobljenu nešto manje od 20 sati.

U kaznu će mu biti uračunato i 14 mjeseci koje je već proveo u pritvoru, a pravosnažnost presude čekaće iza rešetaka.

Incident se dogodio 2. juna prošle godine. Pakistanac je komunicirao sa Nepal­kom i ponudio da joj pomogne da pronađe posao.

Odveo ju je na razgovor za posao konobarice u jednom lokalu, nakon čega su se vratili u kuću nadomak Zagreba u kojoj su neprijavljeno boravili.

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Kada mu je žena rekla da želi da pronađe drugi smještaj, zaključao je vrata i onemogućio joj da izađe. Sakrio je ključ, a zatim je skinuo i silovao. Prema presudi, nije mario za njene krike, plač i molbe da joj ne naudi, već joj je rekao da može da viče jer je niko neće čuti.

Tokom zlostavljanja ju je zastrašivao i tvrdnjom da je u Pakistanu nekoga ubio.

Žrtva je u jednom trenutku uspjela da uzme telefon i pošalje poruku poznaniku. Policija je ubrzo stigla na adresu.

Pakistanac je pokušao da pobjegne kroz prozor, skočivši sa visine od oko četiri metra, ali je ubrzo uhapšen. Na podu su pronađeni i korišteni kondomi.

Optuženi je negirao krivicu i za ovo, kao i za prethodno krivično djelo. Svoj pokušaj bjekstva pred policijom pravdao je tvrdnjom da kod sebe nije imao nikakva dokumenta osim iskaznice tražioca azila, koja mu je prilikom hapšenja oduzeta.

Sud, međutim, nije prihvatio njegovu odbranu i ocijenio ju je kao nevjerodostojnu i nedosljednu. Tokom postupka utvrđeno je i da je žrtvi izbrisao poruke sa telefona u kojima se nalazila lokacija na kojoj je bila zatočena.

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Žrtva je uspjela da tajno pošalje poruku za pomoć predsjedniku jedne nevladine organizacije koja se bavi zaštitom stranih radnika u Hrvatskoj, kao i jednom nepalskom influenseru.

Oni su potom kontaktirali policiju.

Sud je kao posebno otežavajuću okolnost uzeo u obzir činjenicu da je Pakistanac već bio osuđivan za isto krivično djelo.

Naime, zbog prvog silovanja, koje je počinio u julu 2020. godine u Prihvatilištu za strance Porin, osuđen je na četiri godine zatvora. Kaznu je odslužio 31. jula 2024. godine i izašao iz zatvora u Glini.

Međutim, sloboda mu je trajala svega nekoliko minuta. Po izlasku iz zatvora dočekali su ga službenici hrvatskog MUP-a, smjestili ga u Detencijsko-deportacioni centar u Ježevu i donijeli rješenje o njegovom protjerivanju iz Hrvatske.

Pakistanac je, međutim, ponovo zatražio azil.

Iako mu je zahtjev odbijen, iskoristio je pravo na žalbu. Pošto u Ježevu do pravosnažnosti odluke nije mogao da bude zadržan duže od šest mjeseci, ponovo je završio u Prihvatilištu Porin.

U međuvremenu mu je stigla i druga odbijenica za azil, na koju je preko advokata ponovo uložio žalbu.

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Nadležni sud je, međutim, dao za pravo MUP-u i potvrdio da azil treba da bude odbijen i da Pakistanac mora da bude protjeran.

Dok se čekala pravosnažnost odluke o protjerivanju, on je, prema zaključku suda, zloupotrijebio proceduru azila i ponovo počinio silovanje.

Ako Viši krivični sud potvrdi kaznu od šest i po godina, M.Š. bi iza rešetaka trebalo da ostane do kraja 2031. godine.