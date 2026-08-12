Prijedor: Obnovljen ulaz u zgradu Dom zdravlja

Autor:ATV redakcija
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Dom zdravlja Prijedor obnovio je ulaz u zgradu medicine rada, čime su dodatno unaprijeđeni bezbjednost, funkcionalnost i izgled ovog prostora, saopšteno je danas iz ove javne zdravstvene ustanove.
Radovi su obuhvatili sanaciju krovne zaštite i nadstrešnice, zamjenu i dopunu krovnog lima sa slivnicima, fasaderske i molerske radove, postavljanje mramornih okapnica uz bočne zidove stepeništa, nove ograde i rukohvata, kao i zamjenu ulaznih vrata.
Većinu radova izveli su zaposleni Dom zdravlja i na taj način ustanova je, osim kvalitetno obavljenih radova, ostvarila i znatne uštede.
"Dom zdravlja Prijedor nastavlja da racionalno upravlja raspoloživim sredstvima, istovremeno ulažući u poboljšanje uslova za korisnike usluga i zaposlene. Obnovljen i bezbjedniji ulaz u zgradu medicine rada još je jedan korak u kontinuiranom unapređenju infrastrukture i uslova za pružanje zdravstvenih usluga", navodi se u saopštenju, prenosi Srna.
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