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Ponovo havarija na dotrajalom cjevovodu u Janji

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 09:38

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Водовод и канализација Бијељина комунално предузеће
Foto: RTRS

Treći put zaredom u posljednjih 38 časova došlo je do havarije na dotrajalom transportnom cjevovodu za Janju, pa su jutros ponovo bez vode stanovnici Ljeskovca, Kojčinovca, Glogovca, Janje, Nove Janje i Modrana, saopšteno je iz "Vodovoda i kanalizacije".

Iz "Vodovoda" navode da je njihova ekipa na terenu i započinje otklanjanje novog velikog kvara.

"Normalizacija u vodosnabdijevanju se očekuje danas oko 17.00 časova, ali je veliko pitanje kada će dotrajali transportni cjevovod, građen od azbestno-betonskih cijevi prije 50 godina, ponovo `iskočiti`", navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća zamolili su korisnike za razumijevanje.

"Vodovod i kanalizacija" će pokušati ublažiti nastale probleme tako što će cisterna za vodu dežurati na ovom području, prenosi Srna.

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Bijeljina

Vodovod i kanalizacija BN

Vodosnabdijevanje

Janja

Voda

nestašica vode

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