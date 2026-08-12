Ponovo havarija na dotrajalom cjevovodu u Janji

Autor:ATV redakcija
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Treći put zaredom u posljednjih 38 časova došlo je do havarije na dotrajalom transportnom cjevovodu za Janju, pa su jutros ponovo bez vode stanovnici Ljeskovca, Kojčinovca, Glogovca, Janje, Nove Janje i Modrana, saopšteno je iz "Vodovoda i kanalizacije".
Iz "Vodovoda" navode da je njihova ekipa na terenu i započinje otklanjanje novog velikog kvara.
"Normalizacija u vodosnabdijevanju se očekuje danas oko 17.00 časova, ali je veliko pitanje kada će dotrajali transportni cjevovod, građen od azbestno-betonskih cijevi prije 50 godina, ponovo `iskočiti`", navodi se u saopštenju.
Iz ovog preduzeća zamolili su korisnike za razumijevanje.
"Vodovod i kanalizacija" će pokušati ublažiti nastale probleme tako što će cisterna za vodu dežurati na ovom području, prenosi Srna.
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