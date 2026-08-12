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Putin: Rusija ne prijeti Tokiju i nema nikakve pretenzije prema njemu

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 10:33

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/AP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Rusija ne prijeti Japanu i Moskva nema nikakve pretenzije prema Tokiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Japan je uveo sankcije Rusiji zbog sukoba u Ukrajini, a da pri tome nije ni pokušao da sagleda njegove korijene", rekao je Putin.

Putin je dodao da je Japan prvi put uvrstio Rusiju među glavne prijetnje u svojim doktrinarnim dokumentima, prenosi Srna .

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Japan

Moskva

prijetnja

Tokio

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