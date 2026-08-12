Putin: Rusija ne prijeti Tokiju i nema nikakve pretenzije prema njemu

Autor:ATV redakcija
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Rusija ne prijeti Japanu i Moskva nema nikakve pretenzije prema Tokiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
"Japan je uveo sankcije Rusiji zbog sukoba u Ukrajini, a da pri tome nije ni pokušao da sagleda njegove korijene", rekao je Putin.
Putin je dodao da je Japan prvi put uvrstio Rusiju među glavne prijetnje u svojim doktrinarnim dokumentima, prenosi Srna .
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