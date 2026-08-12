Broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 4.449

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 4.449, a 2.061 lice je preminulo, pokazali su podaci Vlade.

Epidemija se proširila na 53 okruga u pet pokrajina, dok oblast Ituri i dalje predstavlja epicentar epidemije sa 86,5 odsto od ukupnog broja slučajeva, prenosi Srna.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada, i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama.