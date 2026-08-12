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Broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 4.449

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 08:09

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Људи обучени у заштитну опрему спремају се да спусте у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 4.449, a 2.061 lice je preminulo, pokazali su podaci Vlade.

Epidemija se proširila na 53 okruga u pet pokrajina, dok oblast Ituri i dalje predstavlja epicentar epidemije sa 86,5 odsto od ukupnog broja slučajeva, prenosi Srna.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada, i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama.

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Ebola virus

ebola

Kongo

DR Kongo

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