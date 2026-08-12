Spasioci u Kolumbiji iz ruševina izvukli bebu

Spasioci u Kolumbiji izvukli su bebu iz ruševina stambene zgrade koja se srušila nakon razornog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad zemlje.

Jedan od spasilaca rekao je da se nalazio oko blok i po od zgrade kada je čuo njezino urušavanje.

Otrčao je prema mjestu nesreće i počeo dozivati ljude pod ruševinama.

Iz gomile betona tada se javio muškarac koji je rekao da je zarobljen s bebom.

Nekoliko ljudi počelo je rukama uklanjati dijelove ruševina kako bi došli do djeteta. Nakon što su uspjeli locirati bebu, izvukli su je iz ruševina i predali ekipama hitnih službi, prenosi Indeks.

Najmanje 240 poginulih

Potres magnitude 7,4 pogodio je zapadnu Kolumbiju u ponedjeljak ujutro. Epicentar je bio kod San Hose del Palmara, a među najteže pogođenim područjima su Kali, Pereira, Manizales i Kuibdo.

Prema najnovijim dostupnim podacima, poginulo je najmanje 240 ljudi, dok se za najmanje 3.000 još traga.

🚨Colombia rescuers DIG OUT MONTHS-OLD BABY from BUILDING RUBBLE after 7.4 earthquake



📍An 18-day-old baby was rescued from the rubble of a building. #Colombia #Earthquake https://t.co/Xt5WDuaM5Epic.twitter.com/koQnJVsBRv

▪️More than 100 people are dead & there is widespread… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 10, 2026

Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati srušene zgrade, a više ljudi izvučeno je živo iz ruševina i više od jednog dana nakon potresa.

U kaliju su spasioci iz 40 srušenih zgrada izvukli najmanje 37 preživjelih, dok je samo u Pereiri potvrđeno najmanje 66 poginulih.

Potres je izazvao velika oštećenja i prekide u saobraćaju, a vlasti su proglasile vanredno stanje kako bi ubrzale slanje pomoći pogođenim područjima.