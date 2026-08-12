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Dušan Vlahović potpisao za Bešiktaš

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 08:45

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Душан Влаховић
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Dušan Vlahović je prihvatio ponudu Bešiktaša i stavio paraf na trogodišnji ugovor sa turskim timom, objavio je Fabricio Romano.

Prema pisanju Korijere delo Sporta, srpski reprezentativac će u Bešiktašu imati godišnju neto platu od osam miliona evra, uz dodatne bonuse. Pored toga, predviđen je i veliki bonus za potpis ugovora, koji bi trebalo da se kreće između 15 i 20 miliona evra.

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Tagovi :

Dušan Vlahović

Bešiktaš

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