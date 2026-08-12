Dušan Vlahović potpisao za Bešiktaš

Autor:ATV redakcija
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Dušan Vlahović je prihvatio ponudu Bešiktaša i stavio paraf na trogodišnji ugovor sa turskim timom, objavio je Fabricio Romano.
Prema pisanju Korijere delo Sporta, srpski reprezentativac će u Bešiktašu imati godišnju neto platu od osam miliona evra, uz dodatne bonuse. Pored toga, predviđen je i veliki bonus za potpis ugovora, koji bi trebalo da se kreće između 15 i 20 miliona evra.
🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS
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