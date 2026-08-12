Dušan Vlahović potpisao za Bešiktaš

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Dušan Vlahović je prihvatio ponudu Bešiktaša i stavio paraf na trogodišnji ugovor sa turskim timom, objavio je Fabricio Romano.

Prema pisanju Korijere delo Sporta, srpski reprezentativac će u Bešiktašu imati godišnju neto platu od osam miliona evra, uz dodatne bonuse. Pored toga, predviđen je i veliki bonus za potpis ugovora, koji bi trebalo da se kreće između 15 i 20 miliona evra. 🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.



Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

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