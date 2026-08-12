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Dejan Stanković više nije trener Crvene zvezde?

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:44

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Dejan Stanković više neće biti trener Crvene zvezde.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, hitna sednica Upravnog odbora sazvana je iz upravo ovog razloga, jer će na njoj samo biti potvrđena ova vijest, jer više nema nazad i Stanković je definitivno završio drugi mandat u Crvenoj zvezdi.

Stanković nije imao druge, epizodu je završio na loš način, crvenim kartonom protiv Hapoela iz Ber Ševe i ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

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Već po samom izlasku sa terena moglo se naslutiti šta će biti epilog. Stanković je vruće glave donio odluku, ali svjestan da ništa neće više biti isto po povratku na stadion i teren Marakane. Stoga, odlučio je da završi misiju sa crveno-belima.

Crvena zvezda će u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv Viktorije Plzenj i pokušati da izbori plasman u drugo po rangu evropsko takmičenje.

(telegraf)

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FK Crvena zvezda

Dejan Stanković

trener

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