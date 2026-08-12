Uhapšen policajac Viktor Ćatić, jedna osoba preminula

MUP Kantona Sarajevo potvrdio je da je uhapšen vozač motocikla koji je skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Binježevo kod Hadžića u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri pješaka povrijeđena.

"Dana 11.08.2026. godine, na kolovozu lokalnog puta u naselju Binježevo, u ulici Boce, dogodila se saobraćajna nezgoda.

Tom prilikom došlo je do udara motocikla CFMOTO, kojim je upravljao V.Ć. (1977) iz Hadžića, u četiri pješaka: A.D. (1974), N.D. (1976), S.M. (1974) i S.M. (1994), svi iz Hadžića.

Povrijeđeni pješaci su vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo prevezeni na KCUS, gd‌je je dežurni doktor konstatovao smrt pješaka A.D.

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Teške tjelesne povrede zadobili su 50-godišnji N.D. i 52-godišnja S.M., dok je 32-godišnji S.M. zadobio lakše tjelesne povrede.

Svi povrijeđeni su nakon ljekarske obrade otpušteni na kućno liječenje. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica KTKS, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-Kantona Sarajevo, uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke.

Nakon okončanja uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo Teška krivična d‌jela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, u 01.40 sati slobode je lišen vozač V.Ć. i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo", saopštio je MUP KS.

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Uhapšen je Viktor Ćatić. Ćatić je policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.

Ćatić je javnosti poznat i kao predsjednik Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

(Radio Sarajevo)