Težak udes u Banjaluci, saobraćaj preusmjeren

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci se u ulici Branka Popovića, u blizini objekta "Motoreks", dogodila teška saobraćajna nesreća, javljaju čitaoci ATV-a.
Kako saznajemo, u ovoj nesreći učestvovao je motociklista.
Na terenu su policija i ekipe Hitne pomoći, dok zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih lica, niti o stepenu njihovih povreda za sada nema.
Na ovoj dionici puta saobraćaj se odvija otežano i usporeno, a vozila se preusmjeravaju desno kroz naselje Budžak. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.
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