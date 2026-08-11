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Težak udes u Banjaluci, saobraćaj preusmjeren

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 22:59

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Удес у Бањалуци
Foto: ATV

U Banjaluci se u ulici Branka Popovića, u blizini objekta "Motoreks", dogodila teška saobraćajna nesreća, javljaju čitaoci ATV-a.

Kako saznajemo, u ovoj nesreći učestvovao je motociklista.

Na terenu su policija i ekipe Hitne pomoći, dok zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih lica, niti o stepenu njihovih povreda za sada nema.

Na ovoj dionici puta saobraćaj se odvija otežano i usporeno, a vozila se preusmjeravaju desno kroz naselje Budžak. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.

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Tagovi :

Banjaluka

udes

Saobraćajna nezgoda

saobraćaj

povrijeđen motociklista

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