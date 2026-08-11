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Automehaničar iz BiH pred sudom u Salcbrugu: Optužen za prodaju i šverc kokaina

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 22:46

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Na Pokrajinskom sudu u Salcburgu danas su se pojavili državljanin BiH i državljanin Sjeverne Makedonije, koji se terete za šverc sedam kilogram kokaina.

Kokain su prokrijumčarili tokom 14 tura sa Balkana, a krajnje odredište im je bio Salcburg. Tokom današnje suđenja obojica su odbacila optužbe: Makedonac je tvrdio da je drogu prodavao samo u manjim količinama, dok državljanin BiH rekao da je drogu samo konzumirao.

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Kako mediji prenose, Makedonac već više od 10 godina živi u Austriji, ali njemački jedva da govori. „Pa dobro, onda ćete ovdje bar naučiti njemački”, rekla mu je sutkinja tokom današnjeg ročišta. Inače, on se tereti za krijumčarenje, trgovinu i posjedovanje narkotika između proljeća, 2024. i 2026. godine. Navodno je sa svojim kolegom iz BiH u više navrata unio po pola kilograma kokaina u zemlju.

Cilj je bio Salcburg. Tokom pretresa kod njega je pronađeno oko 800 grama. Posjedovanje i trgovinu je priznao, ali tvrdi da je prodavao znatno manje količine nego što mu se stavlja na teret.

Državljanin BiH tvrdi da je kokain koristio za sebe

Državljanin BiH danas se pojavio u svojstvu drugooptuženog. Riječ je o automehaničaru koji se terteti za krijumčarenje i prodaju droge, što on negira, prenose Nezavisne.

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Priznao je samo sopstvenu upotrebu. Inače, on je poznat pravosudnim organima Austrije zbog privrednih prekršaja iz vremena kada je imao svoju firmu koja se bavila automobilima. Navodno je lažnim računima oštetio jedno preduzeće za 400.000 evra i obmanuo sopstvene povjerioce tako što je sa računa firme koristio oko 600.000 evra za privatne potrebe.

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Tagovi :

kokain

Državljanin BiH

Austrija

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