Moskva dala Jermeniji rok do kraja godine: Ili EU ili Evroazijska ekonomska unija

Moskva je pozvala Jermeniju da do decembra 2026. godine održi referendum na kojem bi se građani izjasnili da li žele približavanje Evropskoj uniji ili ostanak zemlje u Evroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU), izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.

Prema njegovim riječima, lideri zemalja EAEU će na sjednici Vrhovnog evroazijskog ekonomskog savjeta u decembru razmotriti dalji položaj Jermenije u toj organizaciji i uticaj njenog evropskog kursa na članstvo.

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- Očigledno je da će, ukoliko do tog trenutka poziv za održavanje referenduma ne bude prihvaćen, lideri tu činjenicu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja daljih zajedničkih koraka - rekao je Galuzin.

On je podsjetio na zajedničku izjavu predsjednika Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije od 29. maja, kojom su pozvali Jermeniju da što prije organizuje nacionalni referendum i odluči da li namjerava da teži članstvu u EU ili da ostane u EAEU.

Galuzin je ocijenio da je jermenski premijer Nikol Pašinjan tokom predizborne kampanje davao protivrečne izjave o mogućem referendumu, dodajući da je i sam priznavao da Jermenija za sada nije dobila poziv za članstvo u EU i da možda nikada neće postati njena članica.

Pašinjan je 7. avgusta izjavio da u ovom trenutku nije moguće organizovati referendum jer, kako je rekao, "ne postoji predmet referenduma". Prema njegovim riječima, izjašnjavanje građana trebalo bi da uslijedi tek nakon što se Jerevan zvanično obrati Evropskoj uniji u vezi sa članstvom i dobije jasniju perspektivu tog procesa.

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da Jermenija ne može istovremeno biti članica EAEU i Evropske unije, ističući da razlog nije politički već ekonomski, pošto dvije organizacije imaju različita carinska i trgovinska pravila.

Jermenija bi mogla da ostane bez prava glasa u ODKB

Dodatno pitanje u odnosima Moskve i Jerevana predstavlja učešće Jermenije u Organizaciji Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB). Jermenija je zamrznula učešće u radu organizacije i više od dvije godine ne uplaćuje članarinu.

Prema Statutu ODKB, država koja dvije godine ne izmiri dugovanja prema budžetu organizacije može biti lišena prava glasa, a može joj biti suspendovano i pravo da predlaže svoje državljane za funkcije koje se popunjavaju po nacionalnim kvotama.

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Galuzin je izjavio da bi pitanje eventualnog oduzimanja prava glasa Jermeniji moglo da bude razmotreno već na narednoj sjednici Savjeta kolektivne bezbjednosti, zakazanoj za 11. novembar u Moskvi. On je naglasio da odluka Jerevana da zamrzne učešće u radu ODKB ne oslobađa zemlju finansijskih obaveza prema organizaciji.

(sputniknews.com)