Presušila granica između Srbije i Hrvatske: Obale se spojile

Istorijski nizak vodostaj Dunava promijenio je izgled područja kod Vukovara, pa se Vukovarska ada fizički spojila sa obalom koja pripada Srbiji.

Granica pravno ostaje nepromijenjena, ali su mještani zabrinuti, prenose hrvatski mediji.

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Iako to sa pravne strane ne znači da se granica pomjera, presušivanje dunavskog kanala privremeno ju je "izbrisalo".

Kada nivo rijeke poraste, kanal će se ponovo ispuniti vodom. Stanovnici Vukovara kažu da Dunav nikada nije bio ovako nizak.

Mještanka Dragica kaže da ne pamti da je vidjela sličan prizor.

"Možda nekad davno, davno u mladosti", kazala je.

Na pitanje da li je to zabrinjava, odgovorila je potvrdno.

"Pa, pomalo da. Nismo svjesni... Trebalo bi da budemo, ali evo, nismo svjesni", rekla je Dragica.

Vukovarska ada je riječno ostrvo u neposrednoj blizini Vukovara, koje se tokom ljeta koristi kao kupalište i izletište.

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Do nje se sa vukovarske strane najčešće dolazi čamcem, dok je od srpske obale u redovnim uslovima odvaja riječni kanal.

Ada se nalazi na dijelu Dunava na kojem granica između Srbije i Hrvatske još nije konačno utvrđena.

(Telegraf.rs)