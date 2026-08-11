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Ženi prišao sa leđa dok je zalivala cvijeće: Spasilo je samo jedno

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 21:43

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Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште
Foto: Pixabay

Državljanin Azerbejdžana R. Ku. (47) uhapšen je i određen mu je pritvor zbog sumnje da je polno uznemiravao tridesetogodišnju Beograđanku A. J. u dvorištu njene porodične kuće na Zvezdari.

Incident se dogodio 8. avgusta oko 13 časova, kada je osumnjičeni ušao u dvorište dok je žena zalivala cvijeće. On joj je prišao sa leđa, držeći se za genitalije, a zatim krenuo da nasrne na nju. Pokušao je da ostvari fizički kontakt tako što ju je pratio i za njom ušao u kuću.+

Napadača je zaustavila brza reakcija žrtve žena je počela glasno da vrišti, što je probudilo njenog supruga koji je spavao u kući. Suprug je iskočio iz kreveta i povikao na napadača, nakon čega je Azerbejdžanac pobjegao. Međutim, ubrzo se vratio na mjesto napada, gdje ga je policija odmah lišila slobode.

Na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, održanom 10. avgusta 2026. godine, osumnjičeni je negirao krivicu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor zbog opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke.

Tužilaštvo nastavlja dokazni postupak u okviru kojeg će biti ispitani svjedoci i urađena potrebna vještačenja, prenosi Blic.

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Tagovi :

fizički napad

Zvezdara

Polno uznemiravanje

seksualno uznemiravanje

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