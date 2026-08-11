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Darko Lazić se ne miri sa gubitkom brata: Oglasio se emotivnom porukom

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 21:10

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Folker Darko Lazić oglasio se pet mjeseci nakon smrti brata Dragana koji je život izgubio u saobraćajnoj nesreći.

Pet mjeseci nakon tragičnog gubitka sa kojim se porodica nije pomirila, Lazić se sjetio svoga brata te uspomenu na njega održava svakodnevno.

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On je podelio fotografiju sa njim, napisavši kratku ali emotivnu poruku:

- Pet mjeseci bato moj - napisao je on uz emotikon slomljenog srca.

(Telegraf.rs)

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Darko Lazić

Pjevač

Brat Darka Lazića

Poginuo brat Darka Lazića

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