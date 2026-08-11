Automobil odjednom troši više goriva? Ovo su mogući razlozi

Povećana potrošnja goriva često može da bude posljedica sasvim banalnih stvari, poput preniskog pritiska u pneumaticima, zapušenog filtera vazduha ili krovnog nosača koji je ostao na automobilu nakon godišnjeg odmora.

Ipak, veća potrošnja ponekad može da bude i prvi znak problema sa motorom, senzorima ili drugim komponentama automobila.

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Prije nego što se krene u potragu za kvarom, prvo treba provjeriti da li se promijenio način korištenja automobila. Tokom ljeta klima-uređaj može da poveća potrošnju, posebno u gradskoj vožnji.

Gužve, dugo stajanje u mjestu sa uključenim motorom, pun automobil putnika i prtljaga takođe mogu značajno da utiču na rezultat. Ako se potrošnja povećala, a uslovi vožnje su ostali isti, onda već ima smisla potražiti tehnički uzrok.

Pneumatici, filter vazduha...

Jedan od najčešće zanemarenih razloga su pneumatici. Prenizak pritisak povećava otpor kotrljanja, pa motor mora da uloži više energije kako bi automobil održao istu brzinu.

Razlika od svega nekoliko desetinki bara možda se neće primjetiti za volanom, ali vremenom može da se vidi na potrošnji goriva.

Slično važi i za filter vazduha. Motoru je za pravilno sagorijevanje potrebna određena količina vazduha, a ukoliko je dotok ograničen zbog zapušenog filtera, rad motora može postati manje efikasan.

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Kod benzinskih motora problem mogu da predstavljaju i istrošene svjećice, dok zaprljane brizgaljke mogu da pogoršaju raspršivanje goriva i kvalitet sagorijevanja.

Uzrok povećane potrošnje mogu biti i kočnice koje blago zapinju. Ako se kočiona čeljust nakon kočenja ne vrati u potpunosti, automobil sve vrijeme savladava dodatni otpor.

Jedan od znakova takvog problema može biti to što je jedan točak nakon vožnje primjetno topliji od ostalih. U tom slučaju automobil bi trebalo odvesti u servis.

I vi utičete na potrošnju

Nije svaki problem povezan sa onim što se nalazi ispod haube. Krovni nosači, nosači za bicikle, a posebno velike krovne kutije značajno narušavaju aerodinamiku automobila. Njihov uticaj postaje sve veći sa porastom brzine, pa potrošnja na otvorenom putu i autoputu može da bude veća i za desetak ili više procenata.

Zbog toga krovne nosače i kutiju vrijedi skinuti kada više nisu potrebni, naročito ako se automobil uglavnom koristi na bržim saobraćajnicama.

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Na potrošnju veliki uticaj ima i sam vozač. Nagla ubrzanja, kasno kočenje, visoki obrtaji i vožnja velikim brzinama mogu da povećaju potrošnju znatno više nego što bi to učinio prljav filter vazduha.

Posebno na auto-putu treba imati na umu da otpor vazduha veoma brzo raste sa povećanjem brzine. Zbog toga razlika između vožnje pri 120 i 150 km/h može značajno da se odrazi na potrošnju.

Ni nepotreban teret nije bez uticaja. Desetine kilograma stvari koje mjesecima stoje u prtljažniku neće napraviti dramatičnu razliku, ali dodatna masa ipak povećava potrošnju, naročito u gradskoj vožnji sa čestim ubrzavanjima i zaustavljanjima.

Elektronika

Ako su sve ove stvari provjerene, a automobil i dalje troši primjetno više nego ranije, uzrok bi mogao da bude u elektronici i senzorima.

Savremeni motori neprestano prilagođavaju količinu ubrizganog goriva na osnovu podataka koje dobijaju od brojnih senzora. Ako neki od njih počne da šalje pogrešne informacije, računar motora može da ubrizgava više goriva nego što je potrebno.

Jedan od mogućih krivaca je lambda sonda, koja prati sastav izduvnih gasova. Problem mogu da naprave i senzor protoka vazduha ili senzor temperature rashladne tečnosti.

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Ako računar, na primjer, pogrešno registruje da je motor hladniji nego što zaista jeste, može duže da održava bogatiju smješu goriva i vazduha, što za posljedicu ima povećanu potrošnju.

Sličan efekat može da izazove i neispravan termostat. Ukoliko motor ne uspijeva da dostigne normalnu radnu temperaturu, elektronika može duže da koristi režim rada predviđen za hladan motor. Problem pritom ne mora odmah da aktivira lampicu "Check Engine", pa povećana potrošnja ponekad može da bude jedan od prvih znakova da nešto nije u redu.

Ozbiljniji problemi

Situacija je ozbiljnija ako se povećana potrošnja goriva pojavi zajedno sa gubitkom snage, neravnomjernim radom motora, mirisom benzina, dimom iz izduva ili lampicom "Check Engine". U tom slučaju dijagnostiku ne bi trebalo odlagati.

Vožnja sa prebogatom smješom može vremenom da ošteti katalizator, pa relativno jeftin kvar senzora može da preraste u mnogo skuplju popravku.

Prije odlaska u servis ipak vrijedi napraviti nekoliko jednostavnih provjera. Treba izmjeriti pritisak u pneumaticima, provjeriti kada je posljednji put mijenjan filter vazduha, ukloniti nepotreban teret iz automobila i skinuti krovne nosače ukoliko više nisu potrebni.

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Takođe, nekoliko dana treba voziti uobičajeno i bez naglih ubrzanja kako bi se vidjelo da li će se potrošnja vratiti na prethodni nivo.

Najpreciznije je potrošnju provjeriti metodom "od čepa do čepa". To znači da se rezervoar napuni do vrha, pređe određena kilometraža, a zatim ponovo natoči do vrha. Na osnovu količine sipanog goriva i pređene kilometraže može se izračunati stvarna potrošnja.

Ukoliko potrošnja i dalje ostane primjetno veća nego ranije, automobil vjerovatno ukazuje na problem koji bi trebalo provjeriti. Što se uzrok ranije pronađe, veća je šansa da će popravka biti jednostavna i relativno jeftina, prije nego što se uz povećanu potrošnju pojavi i ozbiljniji kvar.

(Jutarnji list)