Meteorolog iznio dramatične prognoze: Ovo je vjerovatno najhladnije ljeto, nema povratka na staro

Ekstremne vrućine, snažna nevremena i sve češći odroni postaju nova klimatska stvarnost, upozorava njemački meteorolog i klimatolog Andreas Jeger.

Posebno je upečatljiva njegova poruka da su pred čovječanstvom sve toplija i toplija ljeta i da nema povratka na staro.

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To je, kako ističe, nova stvarnost.

Prema njegovim riječima, ovakav jun nije zabilježen od početka milenijuma, a uz toplotni talas iz 2015. godine, bio je to najintenzivniji toplotni talas s najvišim temperaturama ikad izmjerenim. Više od polovine mjernih stanica, uključujući i one u Tirolu, prijavilo je rekordne vrućine, piše Heute.

Zabrinjavajuća prognoza

"Ovo je vjerovatno najhladnije ljeto u narednih 300 godina", rekao je Jeger za Tirol TV.

Time je poručio da sadašnji nivoi vrućina, snažne oluje i ekstremni vremenski uslovi neće nestati.

"Klimatske promjene nisu prevara, to je čista fizika", dodao je.

Smatra da su posljedice klimatskih promjena već postale dio svakodnevice.

"Trenutno proživljavamo nevjerovatan toplotni talas i teške odrone blata", kaže Jeger. Ističe da su zbog toga ljudi postali svjesniji problema, ali su druge krize posljednjih mjeseci dobile prioritet. Njegovo je upozorenje da se taj problem ne može neograničeno odgađati.

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Nedostatak snijega presudan problem

Jeger posebno naglašava promjene u području voda i poljoprivrede. Objašnjava da je klimu ranije obilježavala hladnoća, a sada je dovoljno toplo za rast biljaka, ali voda postaje ograničavajući faktor.

Nedostatak snijega vidi kao presudan problem jer snijeg izuzetno efikasno obnavlja podzemne vode. Budući da se sporo otapa, voda može prodrijeti duboko u tlo.

"To više nemamo", kaže Jeger i dodaje da nestašica vode zbog toga postaje ogroman problem.

Poljoprivreda će se morati prilagoditi, na primjer cjelogodišnjim pokrivanjem tla i drugačijim metodama uzgoja. Njegov je zaključak jasan: "Doživljavamo zaista dramatične klimatske promjene. Moraćemo potpuno promijeniti svoje navike. Ovakav način poljoprivrede više nije održiv."

On odbacuje argument da Evropa ne može ništa promijeniti s obzirom na emisije CO2 u SAD-u i Aziji. Smatra da Kina već čini jako puno i predvodi u energetskoj tranziciji. Uz to, gotovo sve što se preduzima za zaštitu klime jača nezavisnost, otpornost i regionalnu ekonomiju.

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Nema povratka na staro

Klimatolog ne nudi optimističnu prognozu.

"U osnovi, još nismo dostigli vrhunac. Kao društvo, na globalnom nivou još nismo spremni da usporimo. Dok se to ne dogodi, situacija će se samo pogoršavati."

Ljetni obrazac s vrućinama i jakim grmljavinskim nevremenima će se nastaviti. Za Jegera stoga više nije pitanje može li se sve vratiti na prethodno stanje.

"Riječ je o tome da usporimo ovaj porast kako bismo dostigli stabilan nivo. Definitivno ćemo morati naučiti živjeti s ovim što imamo sada."

(Indeks.hr)