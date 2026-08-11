Igor Dodik i Srđan Amidžić sa mještanima Jošika: Zajedno kada je najvažnije

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić posjetili su naselje Jošik kod Kozarske Dubice, gdje su u prijatnom druženju i srdačnom razgovoru proveli vrijeme sa lokalnim mještanima.

Tokom susreta istaknuta je snažna povezanost i podrška koja ne izostaje u svim ključnim trenucima za ovu zajednicu, uz poruku da su mještani Jošika uvijek na okupu kada je to najvažnije.

Igor Dodik i Srđan Amidžić posjetili naselje Jošik

"U Jošiku kod Kozarske Dubice sa mještanima koji su zajedno uvijek kada je važno", objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici SNSD-a.