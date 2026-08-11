Igor Dodik i Srđan Amidžić sa mještanima Jošika: Zajedno kada je najvažnije

Autor:ATV redakcija
Komentari:5
Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić posjetili su naselje Jošik kod Kozarske Dubice, gdje su u prijatnom druženju i srdačnom razgovoru proveli vrijeme sa lokalnim mještanima.
Tokom susreta istaknuta je snažna povezanost i podrška koja ne izostaje u svim ključnim trenucima za ovu zajednicu, uz poruku da su mještani Jošika uvijek na okupu kada je to najvažnije.
"U Jošiku kod Kozarske Dubice sa mještanima koji su zajedno uvijek kada je važno", objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici SNSD-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 d0
Republika Srpska
1 d3
Hronika
1 d0
Srbija
1 d0
Republika Srpska
1 d3
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
2 d12
Najnovije
19
40
19
30
19
19
19
14
19
10
Trenutno na programu