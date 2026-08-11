Vlada Srpske ulaže 31 milion KM u sisteme za navodnjavanje

Iako je trenutna hidrološka situacija u Republici Srpskoj još uvijek stabilna, vodostaji na gotovo svim vodotokovima su u padu.

Ukoliko se sušni period nastavi, sve izvjesniji bi mogli biti problemi u snabdijevanju poljoprivrede vodom. Vlada je obezbijedila 31 milion KM za ulaganje u sisteme za navodnjavanje, kao bi sačuvala poljoprivrednu proizvodnju.

Borba za svaku kap vode na imanjima i gazdinstvima širom Semberije. Bez vode u vrijeme sve izraženijih suša bilo bi nezamislivo i pomisliti na proizvodnju. Ivanovići iz Amajlija kao i njihove komšije pronalaze načine da obezbjede vodu za sve usjeve. Sistemi za navodnjavanje spasili su njihov rad.

"Veseli narod se bori na razne načine, dovija se, neko zalijeva tifonom, neko kap po kap, neko ovako, na sve moguće načine, uglavnom radi se zalijevanje. A zahvaljujući tome što imamo samo razvedenu vodu. Da nema toga, ma niko se živ ne bi okrenuo na ovo", rekao je Sreten Ivanović.

I najveće rijeke u okruženju ovih dana pokazuju svoje dno umjesto punih korita. Semberija, okružena Savom i Drinom, za sada nema tih problema. Hidrološka situacija još uvijek je stabilna, međutim, vidljivo je da opadaju vodostaji na svim vodotokovima Republike Srpske.

"Ukoliko se ovaj sušni period nastavi, moglo bi u nekom trenutku doći do problema, prije svega u snabdijevanju poljoprivredne proizvodnje vodom. Mi smo recimo u proteklih nekoliko godina, Javna ustanova «Vode Srpske» imala nekoliko intervencija na kanalskim mrežama, odnosno produbljivanje spojnih kanala od vodotoka do kanalskih mreža, kako bi se obezbijedilo dovoljne količine vode iz vodotoka u kanalsku mrežu za potrebe sistema za navodnjavanje. Ove godine još uvijek nema potrebe za takvim nekim intervencijama, još uvijek", kazao je portparol JU Vode Srpske Saša Mirić.

U Semberiji već godinama opada i nivo podzemnih voda. Presušila su i smanjila se i neka manja jezera. Priroda i suša čine svoje ali i razni radovi na Drini koji su odavno poremetili sam tok rijeke.

"Prošle godine su mi se žalili ovde poljoprivrednici iz Popova, da su se podzemne vode povukle na 14 metara dubine. Što je apsolutno neverovatno za Semberiju, mislim za ovaj drinski deo, da su vode bile već na tri, četiri metra dubine, a na 14 metara ste imali potpuno pitku vodu koja je mogla odmah direktno da se pije, znači iz dubine zemlje", istakla je iz Ekološkog udruženja „Eko –put“, Bijeljina Snežana Jagodić Vujić.

U Semberiji postoje sistemi za navodnjavanje u nekoliko sela, potreba za njima je sve veća i to je jedan od projekata na kome se radi, kaže premijer.

"Planiramo 31 milion KM da investiramo u sisteme za navodnjavanje. Ovi sistemi će biti za sada raspoređeni u 20 naših lokalnih zajednica koje su se prijavile, ali isto tako i one koje nisu, naši poljoprivredni proizvođači neće tako ostati bez podrške", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Najave meteorologa ne obećavaju i za sada je izvjesno da nas čeka još tropskih dana. Nažalost ukoliko u narednom periodu ne dođedo malo značajnijih padavina, može se doći vrlo blizu istorijskih minimuma nivoa rijeka.