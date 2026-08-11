Memorijani centar Srebrenica bi da ima poseban status

Umjesto da sarađuju s institucijama, u korist svih, i odgovore činjenicama, dokumentacijom i transparentnošću, u Memorijalnom centru Srebrenica bi, čini se, da imaju poseban status u odnosu na ostale centre i institucije. Tako, kako Centru, tako i pojedinim bošnjačkim političarima smeta što se njihov rad kontroliše. Danima ne odustaju od optužbi na račun institucija Republike Srpske. Važno je naglasiti da se u ovom slučaju kontrola ne odnosi na programske sadržaje, već na finansijsko poslovanje. Ako postoje nezakonite radnje i utaja poreza, za to treba odgovarati – samo su neke od reakcija.

Oglasili su se na sva zvona Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH, i Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, da institucije Republike Srpske vrše pritisak na zaposlene u tom centru, i to samo zato što rade svoj posao i kontrolišu rad centra. Nisu se libili da u priču uvuku i žrtve. Od tog narativa ne odustaju danima. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Denis Bojić, za ATV navodi da se ovdje radi o zamjeni teza, jer upravo njihove izjave vrše svojevrstan pritisak na pravosudne organe.

„Ukoliko postoje konkretne sumnje u nezakonitosti, na njih treba odgovoriti činjenicama, dokumentacijom i transparentnošću, a ne političkim kvalifikacijama. Ukoliko nezakonitosti nema, institucija koja je predmet provjere ima mogućnost da to pokaže upravo kroz dokumentaciju i transparentno poslovanje. Memorijalne institucije imaju posebnu društvenu odgovornost jer čuvaju sjećanje na žrtve i raspolažu povjerenjem javnosti. Upravo zbog toga njihov rad treba da bude iznad svake sumnje, a to se najbolje postiže potpunom zakonitošću, transparentnošću i dostupnošću činjenica“, naveli su iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

Zbog češljanja rada Memorijalnog centra Srebrenica obrušili su se, još jednom, na Republiku Srpsku Suljagić i Konaković, koji je zatražio svjetsku zaštitu. Bošnjački stavovi još jednom su podigli tenzije. Sada je, kaže zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Staša Košarac, očigledno da Suljagić danima raspiruje međunacionalnu mržnju, kako bi spriječio istražne organe da rade svoj posao po prijavi koja je došla iz institucije na čijem je čelu. Iz Republike Srpske stiže i poruka da se poseban status za ovaj Centar traži u svrhu prikrivanja malverzacija koje se tamo dešavaju.

„Memorijalni centar je, htio to neko priznati ili ne, snajpersko gnijezdo iz kojeg se najlakše puca po Republici Srpskoj i to je mjesto ambasada svih ambasada. I kao što vidim, svi napadi kreću iz tog Memorijalnog centra i sada je ogroman strah kod njih da će, ako se otkriju malverzacije, morati da se dislociraju centri moći u neke druge institucije, u neka druga područja“, istakao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Za bivšeg direktora Policije Republike Srpske svaka prijava je znak za provjeru. A kako kaže, MUP Republike Srpske je dobio prijave na rad centra i to od Bošnjaka. Konaković, kaže Andan, na pogrešnom pravcu pokušava da nađe alibi za svu svoju politiku.

„Prije svega da kažem da poštujem sve žrtve. Poštujem naravno i srebreničke žrtve. I da kažem da niko nije iznad zakona. Konaković i ostali koji vrše pritisak prema institucijama Republike Srpske kriju nešto. Nešto što će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrditi i utvrditi ili eventualno odbaciti Tužilaštvo Republike Srpske. Mislim da, koliko ja vidim, Konaković ne stoji dobro pred ove izbore i pokušava na sve moguće načine svojom retorikom poznatom protiv Srba, da bi podigao rejting, zloupotrebljavajući i srebreničke žrtve“, istakao je bivši direktor Policije Republike Srpske Dragomir Andan.

Memorijalni centar u Srebrenici u poštovanju Ustava i zakona ne može da bude nikakav izuzetak. Slobodan Župljanin poručuje da se ovdje vrši pritisak na organe Republike Srpske da ne vrše svoj posao.

„A poznata je priča i u široj javnosti je takva percepcija da se u Memorijalnom centru i oko Memorijalnog centra rade brojne manipulacije i malverzacije. Pa mi smo iz usta onih koji su najdirektnije uključeni u rad centra mogli da čujemo. To je jednostavno postala jedna praonica para i domaćih i svjetskih. I ako u to postoji opšta sumnja i sumnja opšte javnosti, zašto je problem da se to istraži?“, objasnio je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

Memorijalni centar godinama je bio sredstvo bošnjačkih političara da satanizuju srpski narod i da od srpskih žrtava prave zločince, poruka je Milorada Kojića, poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. On je naveo da je očigledno da je direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić uvukao taj centar u određene nezakonite radnje koje moraju da budu procesuirane i da se odgovara prema zakonima Republike Srpske.