Teška nesreća u Sarajevu: Motociklista udario u grupu pješaka, jedna osoba poginula

Večeras je u sarajevskom naselju Hadžići, u ulici Boce došlo do teške saobraćajne nesreće.

Oko 20.50 časova PS Hadžići je obaviještena da je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je vozač motocikla udario u grupu pješaka.

Tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala, čiju smrt je konstatovao ljekar na KCUS, dok su tri osobe su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći na KCUS.

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Motociklom je upravljao policijski službenik Uprave policije MUP-a KS, van dužnosti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac KTKS, koji će rukovoditi uviđajem, saopšteno je iz MUP-a KS.