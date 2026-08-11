Teška nesreća u Sarajevu: Motociklista udario u grupu pješaka, jedna osoba poginula

Autor:ATV redakcija
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Večeras je u sarajevskom naselju Hadžići, u ulici Boce došlo do teške saobraćajne nesreće.
Oko 20.50 časova PS Hadžići je obaviještena da je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je vozač motocikla udario u grupu pješaka.
Tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala, čiju smrt je konstatovao ljekar na KCUS, dok su tri osobe su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći na KCUS.
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Motociklom je upravljao policijski službenik Uprave policije MUP-a KS, van dužnosti.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac KTKS, koji će rukovoditi uviđajem, saopšteno je iz MUP-a KS.
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