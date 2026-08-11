Igor Dodik i Srđan Amidžić posjetili porodicu Čekić: Niko ne smije ostati sam

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić posjetili su u Kozarskoj Dubici Miru Čekić, samohranu majku koja pod istim krovom vodi lavovsku borbu za troje djece i brata sa invaliditetom.

Tokom posjete istaknuto je da se snaga jednog društva ogleda u tome koliko brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Igor Dodik i Srđan Amidžić posjetili porodicu Čekić

"Život ponekad pred čovjeka postavi teške izazove, ali snaga jedne majke da istraje zaslužuje poštovanje i podršku. Kao društvo moramo biti uz ovakve porodice i pokazati da u teškim trenucima niko nije sam", emotivno je poručeno sa zvaničnog Instagram naloga SNSD-a.