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Igor Dodik i Srđan Amidžić posjetili porodicu Čekić: Niko ne smije ostati sam

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11.08.2026 22:13

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Игор Додик и Срђан Амиџић у Дубици
Foto: Ustupljena fotografija

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić posjetili su u Kozarskoj Dubici Miru Čekić, samohranu majku koja pod istim krovom vodi lavovsku borbu za troje djece i brata sa invaliditetom.

Tokom posjete istaknuto je da se snaga jednog društva ogleda u tome koliko brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Igor Dodik i Srđan Amidžić posjetili porodicu Čekić

"Život ponekad pred čovjeka postavi teške izazove, ali snaga jedne majke da istraje zaslužuje poštovanje i podršku. Kao društvo moramo biti uz ovakve porodice i pokazati da u teškim trenucima niko nije sam", emotivno je poručeno sa zvaničnog Instagram naloga SNSD-a.

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Tagovi :

Igor Dodik

Srđan Amidžić

Mira Čekić

SNSD

posjeta

Kozarska Dubica

Komentari (3)

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