Podrška za roditelje: Vlada finansira privatne produžene boravke

Za sve roditelje koji rade, produženi boravak nije luksuz, već svakodnevno pitanje, gdje će dijete biti dok su oni na poslu. Do sada mjesta nije bilo za sve, pa su mnogi morali da plaćaju privatni boravak.

Sada bi taj trošak trebalo da bude manji teret za kućni budžet. Vlada Republike Srpske najavljuje finansijsku podršku roditeljima čija će djeca zbog nedostatka kapaciteta u produženim boravcima u osnovnim školama, pohađati produžene boravke u privatnim ustanovama. To pitanje će se naći na dnevnom redu sjednice Vlade već ove sedmice kako bi odluka mogla biti realizovana od 1. septembra.

Roditeljima školaraca od prvog do trećeg razreda koji će nakon nastave u produženi boravak stiže finansijska podrška od Vlade Srpske. Finansiraće boravak u privatnim ustanovama za djecu u čijim osnovnim školama nema kapaciteta za produženi boravak. Ova mjera obuhvatiće oko 600 učenika širom Srpske. Roditelji zadovoljni. Ova podrška će kažu značajno sačuvati dio novca u kućnim budžetima. Ali i briga manje gdje će djeca dok su roditelji na poslu.

"I ono sa čim se roditelji najviše susreću kao nekim rješenjem, odnosno pronalaženjem, jeste da djeca nastave ići u drugom i u trećem, što škole nisu u mogućnosti realizuju u ovom trenutku. Ono što je ohrabrujuće u ovom trenutku jeste da će ova mjera sigurno pomoći svim roditeljima, čija djeca sada idu u drugi ili treći razred, sve zavisno kako se bude moglo organizovati", rekao je roditelj Goran Bera.

Posebno je izražen problem u Banjaluci gdje je iskazan najveći interes za dodatnim kapacitetima školskog produženog boravka. U gradu na Vrbasu Vlada obezbjeđuje sredstva za pet osnovnih škola.

Prvo je potrebno prvo obezbijediti urbanističko-tehničke i lokacijske uslove, kao i građevinske dozvole, kako bi se ušlo u izgradnju dodatnog prostora za osnovce.

"U principu, dok se ne završe ovi radovi idemo sa interventnom mjerom kako bi poboljšali status i ove djece, odnosno roditelja koji idu u privatne produžene boravke, mi ćemo evo koliko je prekosutra, ići sa ovom informacijom na vladu konkretno kako bi to zaživjelo od 01. septembra ove školske 2026/27. godine i mislim da je to značajan iskorak, u smislu, jednakog položaja sve djece kako u privatnim ustanovama tako i u javnim", kazao je ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Ovo je mjera kojom želimo da pomognemo roditeljima koji ovu uslugu ne mogu da koriste u školi, poruka je premijera. Želimo kaže da obezbijedimo jednak položaj roditelja i djece.

"Pomognemo onim roditeljima čija djeca nisu u mogućnosti da imaju smještajne kapacitete za produženi boravak u javnim ustanovama, koliko god to bude koštalo Vladu Republike Srpske, mi ćemo za to iznaći novac", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Prijedlog odluke naći će se na narednoj sjednici Vlade Republike Srpske, a ukoliko dobije zeleno svjetlo, finansijska podrška roditeljima trebalo bi da bude dostupna već od početka nove školske godine. Na taj način bi, bar djelimično bio ublažen problem nedostatka mjesta u školskim produženim boravcima, dok se stvore uslovi za proširenje prostora u javnim ustanovama.