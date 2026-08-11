Kružni tok kod Audi servisa - privremeno rješenje

Privremeni kružni tok postavljen je u okviru radova na novoj kružnoj raskrsnici kod "Audi servisa" u Banjaluci na istočnom tranzitu.

Počelo je uklanjanje semafora, te proširenje saobraćajne površine za privremeno odvijanje saobraćaja u punoj širini do ivica novoizgrađenih trotoara. Nakon toga biće prošireno ostrvo kružne raskrsnice. Rokovi su probijeni, pa građani gube strpljenje. Nadležni kažu, još samo mjesec dana.

Radovi na ovom projektu započeli su prije nepunih osam mjeseci, a most je završen u rekordno brzom periodu. Dužina mosta iznosi 20 metara, a širina je nešto više od devet metara.

Privremeni kružni tok kod Audi servisa je postavljen, ali privikavanje na novi režim za vozače nije prošlo bez problema. Na ovoj frekventnoj raskrsnici saobraćaj sada zahtijeva više opreza i strpljenja.

Ovdje je trenutno sve drugačije nego što su vozači navikli, semafora nema, umjesto toga postavljen je privremeni kružni tok, prema onome što ovdje vidimo vozači se ne snalaze baš najbolje.

Projektnu dokumentaciju za kružni tok uradio je Grad Banjaluka. Radovi su počeli prije dvije i po godine, a Putevi Srpske su ih krajem prošle godine preuzeli kako bi ih ubrzali. Iako je završetak najavljen za kraj jula ili početak avgusta, radovi još traju. Sada je rok – još mjesec dana.

"Primijećeno je da u projektnoj dokumentaciji nedostaje hidrofaza, što nam je značajno usporilo radove gdje smo morali da vratimo prethodnu dokumentaciju na dopunu kako bi se to uradilo i da sve u kompletu služi svrsi molim građane za strpljenje očekujemo da radovi budu gotovi za mjesec dana", naglasio je v.d. direktora JP ''Putevi Srpske'' Miroslav Janković.

Dok radovi traju, saobraćaj se odvija u privremenom režimu. A iz Agencije za bezbjednost saobraćaja upozoravaju da za ovakvu zonu mora postojati jasno definisan način regulisanja saobraćaja

"Ovdje možemo da vidimo da ovo nije završen projekat, ovo je jedna zona radova a da bismo regulisali saobraćaj u takvoj zoni mora da postoji elaborat na koji način će se odvijati saobraćaj kako automobila tako i ostalih učesnika", naveo je iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Goran Bošnjak.

Iz Grada kažu da elaborat postoji i da se saobraćaj odvija u skladu s njim. Priznaju da je trenutni režim izazovan, ali poručuju – još mjesec dana strpljenja trebalo bi da bude dovoljno da se dođe do trajnog rješenja.

"Jeste izazovno, kada se gradi ali sada je građevinska sezona i sve projekte moramo da radimo upravo u ovom periodu plus naravno veći intenzitet je logično prije početka školske godine to će da traje još jedan mjesec dana", tvrdi gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

Do završetka radova ostalo je još mjesec dana. Do tada vozačima ostaje da se prilagode privremenom režimu, a nadležnima da pokažu da će najavljeni rok ovoga puta biti ispoštovan.