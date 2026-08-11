Drama na plaži: Reanimirali muškarca 40 minuta i spasili mu život

Na plaži Babe u Novalji danas oko 11:45 sati dogodio se slučaj utapanja muškarca, kojem je nakon izvlačenja iz mora odmah pružena pomoć i započeta reanimacija.

Prema svjedočenju zdravstvene radnice koje je objavila Fejsbuk stranica Hitna uživo 194, na plaži se u trenutku nesreće slučajno našlo nekoliko medicinskih radnika koji nisu bili na dužnosti. Odmah su priskočili u pomoć unesrećenom.

Hronika Pucao u muškarca jer je mislio da je provlanik, pa ga ostavio da iskrvari do smrti

Među njima su bili i kardiolog i anesteziolog, a nakon dolaska ekipe Hitne medicinske pomoći iz Novalje, svi su zajedno nastavili s reanimacijom.

Reanimacija je trajala oko 40 minuta, nakon čega je unesrećenom ponovo uspostavljen puls.

"Nakon otprilike 40 minuta dobili smo puls, a uspjela sam osigurati i venski put, u stvarno teškim uslovima, na 38 stepeni, na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uslovna za rad", navela je zdravstvena radnica.

Istakla je kako su se u akciju spašavanja uključili svi koji su se zatekli na plaži i mogli pomoći.

"Od ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, preko doktora koji su bili tamo privatno, pa sve do ekipe HMP Novalja, svi smo danas bili jedan tim", napisala je.

Posebne pohvale uputila je ekipi Hitne medicinske pomoći Novalja, ističući njihovu profesionalnost i angažman tokom intervencije.

BiH Tijela planinara koji su stradali na Elbrusu još nisu stigla u BiH

"Ponosna sam što, iako nismo bili na dužnosti, nismo razmišljali ni sekunde nego smo napravili ono što znamo i što je trebalo napraviti", poručila je.

Prema njenom svjedočenju, muškarcu je nakon približno 40 minuta reanimacije vraćen puls. Za sada nema dodatnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju, prenosi RadioSarajevo.