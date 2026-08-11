Dijete (7) upalo u more, tragedija izbjegnuta za dlaku: Roditeljima upućen važan apel

Dječak (7) iz Srbije umalo je stradao u nedjelju u grčkom ljetovalištu Nea Plagija na Halkidikiju. Tragedija je izbjegnuta zahvaljujući brzoj i spretnoj reakciji spasilaca.

Kako je objavljeno u Fejsbuk grupi "Grčka info", incident se dogodio 9. avgusta oko 12.15 časova. Dječak je sa porodicom bio na dušeku, udaljenom oko 40 metara od obale, kada je iznenada skliznuo u vodu.

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Na površini se održavao uz velike napore, dok mu je glava jedva bila iznad vode. Roditelji su odmah uočili da je dijete u nevolji i pozvali pomoć. Srećom, dvojica spasilaca su pravovremeno reagovala i pritekla mu u pomoć, čime je spriječena tragedija.

"Uz pomoć spasilačke bove i odgovarajućeg sigurnosnog hvata izvukli smo dijete do obale, gdje mu je odmah pružena prva pomoć. Provjereni su svi vitalni parametri i utvrđeno je da ima ubrzan rad srca. Dali smo mu čist kiseonik i dijete se za relativno kratko vrijeme vratilo u normalno stanje", izjavio je spasilac Konstantinos Caganos, prenosi Facebook grupa "Grčka info".

Spasioci su bili sa djetetom oko sat vremena kako bi provjerili da li je njegovo zdravstveno stanje stabilno. O incidentu su obaviješteni Lučka kapetanija Nea Mudanje, kao i policija.

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"Dovoljan je samo jedan trenutak da se opuštanje pretvori u tragediju. Želio bih da apelujem na sve roditelje da njihova djeca uvek koriste odgovarajuća sredstva za održavanje na vodi - prsluke za spasavanje koji imaju pjenasti materijal i reflektujuće elemente", rekao je Caganos, pa dodao:

"Ovo dijete nije imalo nikakav prsluk za spasavanje i nije dobro plivalo, kako su nam roditelji kasnije rekli. Pažnja roditelja mora da bude neprekidna, jer je dovoljan samo jedan trenutak da se bezbrižni trenuci odmora pretvore u tragediju".

(Kurir)