Rusija oslobodila bivšeg američkog marinca: Nije bilo razmjene

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će se američki državljanin Robert Gilman, koji je bio u zatvoru u Rusiji, vratiti kući večeras.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin pristao je da oslobodi američkog vojnika Roberta Gilmana iz humanitarnih razloga, bez razmjene za osuđene Ruse na teritoriji SAD", naveo je Tramp.

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On je dodao da je već razgovarao sa Gilmanom, koji je ranije osuđen u Rusiji zbog nasilja protiv vladinog zvaničnika.

Tramp je rekao da je Rusija pristala da oslobodi američkog vojnika nakon njegovih razgovora sa Putinom, na humanitarnoj osnovi.

"Cijenimo ovu odluku i činjenicu da Rusija nije tražila ništa zauzvrat - nije došlo do razmjene", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da će njegovi predstavnici večeras dočekati Gilmana, po povratku u SAD, a koji će sletjeti u vazduhoplovnu bazu Endruz u Vašingtonu.

Ranije je javljeno da je na slobodu pušten i da se avionom vraća u SAD bivši američki marinac Gilman /32/, koji je od 2022. godine bio u ruskom zatvoru i za koga je posljednjih sedmica izvještavano da je u teškom zdravstvenom stanju.

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O Gilmanovom slučaju i njegovom zdravstvenom stanju je američki državni sekretar Marko Rubio direktno razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, tražeći da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga.

Gilman, koji je bio u zatvoru u Voronježu, oko 500 kilometara južno od Moskve, krajem jula je prebačen u bolnicu, gdje je patio od disocijativnog poremećaja, stanja potpunog ili gotovo potpunog odsustva voljnih pokreta, govora i reakcija na spoljašnje nadražaje.

(Srna)