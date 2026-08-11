Ova banjalučka naselja i ulice sutra satima neće imati struje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dio banjalučkih naselja i ulica u srijedu, 12. avgusta, neće imati struju zbog planiranih radova na mreži, potvrdili su iz preduzeća "Elektrokrajina".
Radovi na terenu počinju u ranim jutarnjim časovima, a isključenja su planirana po sljedećem rasporedu:
Iz "Elektrokrajine" mole potrošače za strpljenje i razumijevanje tokom navedenih radova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 d0
Scena
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Košarka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
2 d1
Banja Luka
2 d4
Najnovije
19
19
19
14
19
10
19
05
19
04
Trenutno na programu