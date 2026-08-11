Ova banjalučka naselja i ulice sutra satima neće imati struje

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Foto: ATV

Dio banjalučkih naselja i ulica u srijedu, 12. avgusta, neće imati struju zbog planiranih radova na mreži, potvrdili su iz preduzeća "Elektrokrajina".

Radovi na terenu počinju u ranim jutarnjim časovima, a isključenja su planirana po sljedećem rasporedu: Od 07:00 do 09:00: Dijelovi naselja Krmine i Stražbenica

Od 07:00 do 12:00: Dio Ulice Milana Stevilovića i dio naselja Čokori

Od 07:00 do 13:00: Dio Ulice Dragana Bubića

Od 07:30 do 12:00: Dijelovi naselja Pavlovići, Rosići i Dragojevići

Od 08:00 do 14:00: Dijelovi naselja Bukvalek i Goleši

Od 09:00 do 10:00: Dio Ulice Đure Đakovića Iz "Elektrokrajine" mole potrošače za strpljenje i razumijevanje tokom navedenih radova.

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