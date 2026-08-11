Nova energija u KK Igokea, počele pripreme za sezonu

Pozitivna energija na prvom treningu i devet novajlija garantuju drugačiju Igokeu ove sezone.

Tim je podmlađen sa dugogodišnjom strategijom razvoja bez velikog rezultatskog pritiska u nadolazećoj sezoni. Trener Nenad Stefanović zadovoljan je selekcijom ekipe i odrađenim poslom tokom ljeta.

Lazar Stefanović predstavlja svježu krv u timu koji će ponovo igrati na više frontova.

Kroz Igokeu je došao do dresa reprezentacije Srbije, a Strahinja Gavrilović započinje treću sezonu u klubu. Zajedno sa Draganom Milosavljevićem kao starosjedilac, imaće ulogu mentora mlađim igračima.

Izvršni direktor Vuk Radivojević kaže da je klub napravio zaokret po završetku prošle sezone.

Igokea je dobila tešku grupu u FIBA LŠ zajedno sa Albom, Bilbaom i Nimburkom. U ruskom Vinljan kupu rivali su CSKA, Zenit i Parma Perm, dok će ABA liga izgledati isto kao prošle godine. Prvi pripremni meč je protiv Beča 20. avgusta.