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Nova energija u KK Igokea, počele pripreme za sezonu

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 21:01

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КК Игокеа
Foto: ATV

Pozitivna energija na prvom treningu i devet novajlija garantuju drugačiju Igokeu ove sezone.

Tim je podmlađen sa dugogodišnjom strategijom razvoja bez velikog rezultatskog pritiska u nadolazećoj sezoni. Trener Nenad Stefanović zadovoljan je selekcijom ekipe i odrađenim poslom tokom ljeta.

Lazar Stefanović predstavlja svježu krv u timu koji će ponovo igrati na više frontova.

Kroz Igokeu je došao do dresa reprezentacije Srbije, a Strahinja Gavrilović započinje treću sezonu u klubu. Zajedno sa Draganom Milosavljevićem kao starosjedilac, imaće ulogu mentora mlađim igračima.

Izvršni direktor Vuk Radivojević kaže da je klub napravio zaokret po završetku prošle sezone.

Igokea je dobila tešku grupu u FIBA LŠ zajedno sa Albom, Bilbaom i Nimburkom. U ruskom Vinljan kupu rivali su CSKA, Zenit i Parma Perm, dok će ABA liga izgledati isto kao prošle godine. Prvi pripremni meč je protiv Beča 20. avgusta.

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Tagovi :

KK Igokea

košarka

pojačanje

Nenad Stefanović

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