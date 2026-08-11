Bez tableta i uz čašicu loze: Neđo Janjić proslavio 100. rođendan

Kako doživjeti stotu Neđo nam ne zna reći tačan recept ali nam zna ispričati svaki detalj svoga vijeka. Kaže nema gdje nije stizao pretežno pješice. Život u ovom kršu nije nimalo lak ali je baš krš i vazduh u Bančićima presudio da se doživi stota, vjeruje ovaj starina.

"Đed mi je živio 107 godina a otac nije nego 83 godine, a majka mi je živjela 97 godina. Koliko imate potomaka? Imam 27", rekao je Nedjeljko Neđo Janjić.

Pokretan je, dobro vidi i čuje. Kaže da nikada nije bio bolestan i da nikada nije popio tabletu. Čita, prati televiziju ali najviše uživa kada je kuća puna. Neđov sin Petko otkriva da ovaj stogodišnjak nikada nije pušio ali bez rakije loze je teško mogao.

"Nikada nije bio bolestan, davao je zdravu i pozitivnu energiju , uvijek je bio naravan pozitivan. Uvijek je imao volje u životu. Kada je bio gladan bio je sit i tako smo išli naprijed", kazao je Petko Janjić.

Osim njegove djece oko đeda Neđa danas unuci, praunuci i čukununuci.

"Deda je stvarno legenda, nema puno ljudi tu privilegiju da dočeka 100 rođendan u zdravlju i okružen svojom porodici, da dočeka i praunuče i čukunuče i to ne jedno nego nekoliko. Deda ima sreću", ispričala je praunuka Jovana Knežević.

U ovom ljubinjskom selu Neđo je trenutno najstariji, neke komšije gaze desetu deceniju oni mlađi se nadaju stotoj.

"Bilo ih je malo više, sve to bilo od 90 do 100 godina da žive. Šta vi očekujete? To niko ne zna šta će Bog donijeti? Supruga dodaje: '102 da pređe deda Neđa'", istakao je Draško Janjić.

U Bančićima se sudaraju planinska i mediteranska klima, možda je to razlog dugog života.

Ovaj starina je svoj životni vijek proveo u selu poznatom po Zelenom dubu, selu poznatom kao vazdušna banja i selo stogodišnjaka.