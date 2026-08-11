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Toplotni talas i suša utiču na cijene goriva

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 20:22

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Топлотни талас и суша утичу на цијене горива
Foto: Francesco Ungaro/Pexels

Toplotni talas, suša i plitke rijeke utiču na cijene goriva i dizela na benzinskim stanicama, posebno u zapadnoj Njemačkoj, javlja "Dojče vele".

Najveći njemački automobilski klub ADAC saopštio je da nizak nivo Rajne podiže cijene na pumpama, jer su teretne barže na Rajni dobro prilagođene za transport nafte, benzina i dizela.

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Njihov ograničeni kapacitet povećava logističke troškove za transport goriva i određenih proizvoda, u pojedinim slučajevima drastično, navodi se u saopštenju ADAC-a.

Stručnjak za gorivo pri ADAC-u Kristijan Laberer rekao je da se isporuka goriva razlikuje širom zemlje i da se postiže korištenjem rijeka, ali i mreže morskih luka, rafinerija, cjevovoda, kao i željezničkog i drumskog transporta.

"Efekti nivoa vode ili niskog vodostaja osjećaju se izraženije u pojedinim područjima u odnosu na druga", rekao je on.

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Cijene goriva bile su veoma labilne tokom većeg dijela godine u Njemačkoj, zbog rata u Iranu i širih sukoba na Bliskom istoku, a troškovi su trenutno povećani za više od četvrtine u odnosu na početak godine.

(Srna)

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Tagovi :

toplotni talas

Njemačka

Cijene goriva

suša

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