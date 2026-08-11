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Otkriven uzrok smrti poznatog ljekara: Skočio u more i nije izronio

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 19:53

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Томислав Сорић
Foto: Privatna arhiva

Ugledni zadarski lekar, vanredni profesor dr sc. Tomislav Sorić (56), dugogodišnji rukovodilac Odjeljenja za urologiju Opšte bolnice Zadar, tragično je nastradao u ponedjeljak u uvali kod Malog Iža.

Prema rezultatima policijskog uviđaja i obdukcije, riječ je o nesrećnom slučaju. Sorić je skočio sa plovila u more, nakon čega ga je povrijedio propeler motora. Usljed zadobijenih povreda došlo je do utapanja, piše Index.hr.

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Policija je dojavu o nesreći primila u 16.10 časova. Prema prijavi, 56-godišnji muškarac skočio je sa broda u more u uvali kod Malog Iža, ali nakon toga nije izronio. U potragu su se odmah uključile policija i druge hitne službe. Njegovo tijelo pronađeno je svega pet minuta kasnije, u 16.15 časova, kako pluta u moru.

Uviđaj su sproveli pripadnici Policijske uprave zadarske u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom, a po nalogu tužilaštva obavljena je i obdukcija. Njome je potvrđeno da je uzrok smrti utapanje nakon povreda koje je zadobio od propelera plovila.

Bogata ljekarska i akademska karijera

Tomislav Sorić rođen je 21. februara 1970. godine u Zadru. Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu završio je 1995. godine, dok je državni ispit položio dvije godine kasnije.

Specijalizaciju iz urologije započeo je 1998. godine u Opštoj bolnici Zadar, a specijalistički ispit položio je 2003. godine. Bio je specijalista urologije i subspecijalista urološke onkologije.

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Magistarski rad, posvećen liječenju bubrežnih kamenaca, odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju, koja se bavila kliničkim uticajem kamenaca prostate, odbranio je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Od 2009. godine bio je uključen u nastavu na zadarskom Studiju sestrinstva, a kasnije je imenovan za vanrednog profesora na Odjeljenju za zdravstvene studije Univerziteta u Zadru.

Jedan od pionira laparoskopske hirurgije u Zadru

Sorić je na čelo zadarske Urologije došao 2014. godine, nakon odlaska u penziju dr Klaudija Grdovića. Na toj funkciji proveo je gotovo 12 godina.

Tokom rukovođenja odjeljenjem značajno je doprineo razvoju laparoskopske i drugih metoda minimalno invazivne urološke hirurgije u Zadru. Upravo je na zadarskoj Urologiji 8. oktobra 2003. godine izvedena prva laparoskopska radikalna prostatektomija u Hrvatskoj.

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Odjeljenje je tokom godina izraslo u centar izvrsnosti za urološku laparoskopiju, a u Zadru su održavane stručne radionice na kojima su se edukovali ljekari iz brojnih hrvatskih bolnica.

Prema podacima koje je Sorić izneo u februaru ove godine, Odjeljenje za urologiju Opšte bolnice Zadar godišnje zbrinjava gotovo 20.000 pacijenata i obavlja oko 1.000 operativnih zahvata.

Njegovi planovi bili su da odjeljenje dodatno razvije, podigne na nivo kliničkog odjeljenja, ojača naučni rad i u budućnosti uvede robotski asistiranu hirurgiju.

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Zadar

Tomislav Sorić

ljekari

nesreća

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