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Slavine suve, a iz Vodovoda "teku" lažna obećanja: Bistrica već 20 dana bez vode

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 19:09

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Жена одврће славину на чесми али воде нема
Foto: ATV

Većina banjalučkih prigradskih naselja svake godine u ovo doba muku muče sa nestašicom vode. Dok iz banjalučkog vodovoda ohrabruju građane da će vode biti i da nemaju razloga za brigu na terenu slika potpuno drugačija.

Dragočaj, Ramići i Bistrica - ta naselja trpe najveći pritisak. U jednom od njih je bila i naša ekipa.

Tropski dani ponovo donose istu muku za mještane Bistrice. Slavine su opet suve, a zalihe vode minimalne. Borba sa nestašicom ovdje sada traje već danima, bez jasnog odgovora kada će tekuća voda postati svakodnevica, a ne povremeni luksuz.

"Iskreno da vam kažem katastrofa je za vodu . U četvrtak će biti 15 dana. Malo se pojavi..Jutros je bila oko pola pet, ja sam uspjela nešto natočiti ali odjednom je nestala i evo nema je nikako. Nas je sedam u kući, niti veša oprati, ništa. Sreća samo iz bazena koristimo za toalet, ali je katastrofa", "la bih radije gladna nego žedna...Puno ljudi nemaju,nije odavno suša bila kao što je ova godina..Dogonimo, od ljudi koji imaju pa stavimo u bačvu", "Selo Jankovići, Bojanići itd, Mišići nemaju vode nakon 20 dana. Tek su se danas sjetili da rak ozračuje vodu. Snalazimo se, borimo se, nosimo do izvora nanosimo za stoku", rekli su za ATV mještani.

Svaki novi dan bez vode za ove ljude znači dodatno snalaženje – od donošenja flaša i kanistera, do brige o osnovnoj higijeni i domaćinstvu na vrućinama koje ne popuštaju.

Stanje u Bistrici je nepromjenjeno. Temperature visoke, česme još uvijek prazne. Iako su iz Vodovoda najavili stabilizaciju, ovdje ljudi i dalje nemaju vode, i dalje je nestabilan pritisak i umjesto praznih obećanja, mještani mogu samo da broje dane u nestašici vode.“

Razočarani i iscrpljeni od svakodnevne borbe, mještani poručuju da je strpljenje na izmaku. Ukoliko iz banjalučkog "Vodovoda" ubrzo ne stigne trajno rješenje, stanovnici Bistrice najavljuju da više neće mirno čekati pred suvim slavinama.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

nestašica vode

Restrikcije vode Banjaluka

Isključenja vode

Bistrica

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