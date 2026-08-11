Maloljetni Nijemci pijani lupali automobile srpskih tablica

Policija Herceg Novog uhapsila je dvojicu 17-godišnjih državljana Njemačke, osumnjičenih da su u Igalu oštetili dva parkirana automobila u vlasništvu državljana Srbije. Jedan od osumnjičenih je, kako je saopšteno, u vrijeme incidenta bio pod dejstvom alkohola.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, nakon sprovedenih mjera i radnji i u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, a po nalogu državnog tužioca, lišili su slobode dva maloljetna lica, državljana Savezne Republike Njemačke, starosti 17 godina, iz Minhena, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije saopšteno je da se sumnja da su maloljetnici 7. avgusta, oko 2.30 časova, u Ulici Sava Ilića u Igalu, oštetili dva parkirana automobila, marke "BMW" i "alfa", u vlasništvu državljana Srbije. Kako navode, oni su podesnim sredstvom oštetili prednja vjetrobranska stakla na vozilima.

Prema informacijama, jedan od osumnjičenih maloljetnika se u vrijeme izvršenja ovog krivičnog djela nalazio u alkoholisanom stanju.

"Protiv oba maloljetnika podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, a oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje", ističe se, prenosi Kurir.