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Maloljetni Nijemci pijani lupali automobile srpskih tablica

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 21:17

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Policija Herceg Novog uhapsila je dvojicu 17-godišnjih državljana Njemačke, osumnjičenih da su u Igalu oštetili dva parkirana automobila u vlasništvu državljana Srbije. Jedan od osumnjičenih je, kako je saopšteno, u vrijeme incidenta bio pod dejstvom alkohola.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, nakon sprovedenih mjera i radnji i u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, a po nalogu državnog tužioca, lišili su slobode dva maloljetna lica, državljana Savezne Republike Njemačke, starosti 17 godina, iz Minhena, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije saopšteno je da se sumnja da su maloljetnici 7. avgusta, oko 2.30 časova, u Ulici Sava Ilića u Igalu, oštetili dva parkirana automobila, marke "BMW" i "alfa", u vlasništvu državljana Srbije. Kako navode, oni su podesnim sredstvom oštetili prednja vjetrobranska stakla na vozilima.

Prema informacijama, jedan od osumnjičenih maloljetnika se u vrijeme izvršenja ovog krivičnog djela nalazio u alkoholisanom stanju.

"Protiv oba maloljetnika podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, a oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje", ističe se, prenosi Kurir.

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Vandalizam

državljanin Njemačke

Igalo

hapšenje

Crna Gora

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